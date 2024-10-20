速霸陸「BRZ跑車銀河紫珍珠特仕版」預告登場！僅北美限量500台

圖文／7Car 小七車觀點

Subaru USA 不久前才剛宣布推出 2025 年式 BRZ 車型後，近日再次宣布將在北美市場推出全新的 Series.Purple 特別版車型，預計將在北美時間 10 月 19 日於德州舉辦的 Subiefest 車主活動上首次亮相，將限量 500 台販售。

▲Subaru USA 預告即將推出 BRZ Series.Purple 特別版車型。

雖然 Subaru USA 官方僅公開一張預告圖片，但可以確認該車將換上專屬的銀河紫珍珠塗裝，並搭配黑色徽飾，同時還會換上專屬的 18 吋輪圈，採用銀色緞面烤漆。車內部份也會進行升級，前排運動化跑車座椅採用黑色 Ultrasuede 材質，與灰色皮革形成鮮明對比。細節上則會透過灰色縫線、紅色 STI 啟動按鈕和鋁製換檔桿等專屬配置來鋪陳。配備部分則會提供 7 吋數位儀表板和 8 吋多媒體資訊娛樂系統，以及高級音響系統、雙區恆溫空調、加熱前排座椅等。

秉持性能主題，BRZ Series.Purple 還配有引擎式 V 形拉桿，可進一步提升操控性能，底盤方面則同樣配有限滑差速器和 Michelin Pilot Sport 4 輪胎。動力配置方面，美規 2025 年式 BRZ 車系持續採用 2.4 升水平對臥 4 缸自然進氣汽油引擎，可輸出 228hp 最大馬力，而將推出的 BRZ Series.Purple 則是提供 6 速手排變速箱。

Subaru BRZ 作為品牌一款低重心底盤配置與經典前置引擎搭配後輪驅動設計的運動型轎跑車，其名代表的是 Boxer Engine (水平對臥引擎)、Rear Wheel Drive (後輪驅動) 和 Zenith (頂點) 縮寫。強調駕馭本質的它自 2012 年登場至今，已獲得全球車迷們的高度肯定，市場表現也十分穩定。國內市場方面，目前 Subaru 總代理台灣意美汽車現正實施的 9 月銷售方案中，BRZ 2.4 MT ES 的建議售價為新台幣 166.8 萬元起，2.4 AT ES 則為新台幣 167.8 萬元起。