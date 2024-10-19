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雷諾「氫氣商用車」巴黎車展現身！Master H2-Tech預告2025上市

圖文／7Car 小七車觀點

全新世代 Renault Master 於去年 11 月迎來大規模改款車型，近日官方再度於 2024 巴黎車展上帶來採用氫燃料技術的 Master H2-Tech 原型車，該車預計將在 2025 年正式上市。

▲Renault Master H2-Tech 於 2024 巴黎車展亮相，預計 2025 年歐洲上市。

這次登場的 Renault Master H2-Tech 係由 Renault 與 Plug 公司共同創辦的氫能源公司 HYVIA 研發的車型。與燃油和純電車型適合多種用途，提供了廂型車、地板駕駛艙、底盤駕駛艙等版本，並可根據需求進行訂製，但需經過 Renault Pro+ 認可的車身改裝商滿足最嚴格的要求。

與前兩代 Master H2-Tech 相比，新一代車型搭載的氫能源架構整合於車輛底盤當中，保留與燃油版相同的載貨空間以及有效負重能力，並配備最新的燃料電池技術，可提供約 700 公里續航里程 (WLTP)，並能透過能源管理系統優化氫氣的消耗，僅需 5 分鐘即可充滿電。

配備表現上，中控台上標準搭載 10 吋觸控螢幕，內建 Google OpelR Link多媒體娛樂系統，其餘還有數位儀表、空調旋鈕、TYPE-C 插孔等。為了提升實用性，新車的內部儲物空間較以往間增加了 25%，達到 135 公升。車內乘員可以使用無線充電板、杯架、抽屜、門板上儲物層和駕駛艙上方的天花板槽，而中央座椅可以折疊成桌子。另外 ADAS 技術最多也搭載至少 20 款功能。

Renault Master是同級唯一在法國 Batilly 工廠生產的車款，也是一款多能源平台，同時具有內燃機、純電與氫動力，而 Master H2-Tech 未來將持續透過 HYVIA 所開發的氫能源技術，持續推動氫能源生態系統，包括氫能廂型車、氫氣站等。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：RenaultMaster廂型車氫氣氫燃料電池電動車汽車新車商用車貨車麵包車

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