158萬起！新MINI Cooper 5門掀背上市　比3門貴5萬、預告有敞篷版

▲MINI總代理汎德今發表Cooper 5門車型，並預告後續還會導入敞篷版本。（圖／記者林鼎智攝，以下同）



記者林鼎智／台北報導

MINI總代理汎德今（18）於華山文創舉辦MIN Cooper全車系特展，同場也正式發表MINI Cooper 5門掀背車型，共有C、S車型、2種動力編成，售價自158萬起，較3門車型相差5萬。汎德也預告後續還會導入MINI Cooper Convertible敞篷版（報導請點此），該車不久前才海外發表。

MINI Cooper 5-Door 5門車型：

MINI Cooper C : 158萬起

MINI Cooper S : 186萬起

▲新Cooper 5門提供11款車色、4款車頂色，售價較3門掀背貴5萬。

新Cooper 5門提供11款車色、4款車頂色，外觀同樣採8角型水箱護罩、3款頭燈燈光模式，5門車型也較3門車長增加160mm、軸距增加72mm，全車來到4,036mm x 1,744mm x 1,464mm，軸距2,567mm，具有更實用的乘坐及置物空間。

▲新Cooper 5門同樣採8角型水箱護罩、3款頭燈燈光模式，現場展車為入門Cooper C。



座艙部分，Cooper 5門車型也同樣採24公分OLED圓形中控螢幕，搭配MINI Operating System 9影音系統，並具有手機無線充電、中控下方常用按鈕配置等設計，後行李廂空間則自275-925公升。

▲新Cooper 5門具有24公分OLED圓形中控螢幕，搭配MINI Operating System 9影音系統，後行李廂空間則自275-925公升。



入門Cooper C搭載1.5升3缸渦輪引擎，具有156匹馬力／23.5公斤米扭力；Cooper S則採2.0升4缸汽油渦輪引擎，最大馬力為204匹馬力／30.6公斤米扭力，皆搭配7速雙離合自手排變速箱。新MINI Cooper 5門掀背也標配Level 2駕駛輔助系統、Parking Assistant Plus智慧型停車輔助功能等。

▲Cooper 5門同樣提供1.5升3缸渦輪、2.0升4缸渦輪動力，最大馬力分別是156匹、204匹。