愛快羅密歐「跨界休旅Tonale」巴黎亮相！新年式升級電子旋鈕排檔

圖文／7Car 小七車觀點

Stellantis 集團旗下義大利汽車品牌 Alfa Romeo 於近日開幕的 2024 巴黎車展不僅展出品牌旗下全車款陣容，更帶來了 2025 年式 Tonale 車系，針對內裝鋪陳進行調整，來迎合市場趨勢與消費者的需求。

▲2025 年式 Alfa Romeo Tonale 於 2025 巴黎車展亮相。

此次登場的 2025 年式 Alfa Romeo Tonale 主要亮點在於經過重新設計的中央鞍座，將傳統鋼索式的排檔桿升級時下流行的電子旋鈕換檔方式，同時優化儀表板介面，官方指出提升了時鐘、油表等車載資訊的可見度。

▲2025 年式 Alfa Romeo Tonale 升級搭載電子排檔旋鈕。

除此之外，2025 年式 Alfa Romeo Tonale 在歐洲市場也簡化車系編成，取消原本旗艦的 Tributo Italiano 車型，保留入門 Sprint 及運動化 Veloce 兩款車型。官方表示能夠幫助消費者更快速了解車型等級的不同。而 Tonale 在歐洲市場動力系統選擇相當多元，原廠提供了 1.6 升渦輪柴油引擎 (130ps)、1.5L Hybrid (160ps) 以及 Q4 PHEV (280ps) 三款輸出動力。

Alfa Romeo Tonale 車系定位於 Stelvio 車系之下，具備家族化 Trilobo 頭燈以及 Scudetto 倒三角水箱罩設計；車尾保留與頭燈相呼應的設計，同時利用一道 LED 導光條貫穿其中。車身尺碼部分，長寬高分別為 4,528mm x 1,841mm x 1,693mm，軸距為 2,636mm，主要對手鎖定 Audi Q3、BMW X1 與 Mercedes-Benz GLA 等同級豪華品牌。

目前 Alfa Romeo 在國內仍未有總代理商，僅有貿易商少量引進吸引熱愛 Alfa Romeo 品牌的消費者。不過近期已有消息指出國內將有企業預計導入 Stellantis 旗下的汽車品牌，其中導入 Alfa Romeo 品牌呼聲相當高，若消息成真在未來或許有機會看見 Tonale 在國內奔馳的身影。