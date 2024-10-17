Honda「全新公升級街車」登場！馬力更強、電控配備滿檔

▲影片來源：Honda



記者林鼎智／綜合報導

歐洲Honda（本田）發表全新「公升級街車」CB1000 Hornet、CB1000 Hornet SP特仕版，不僅動力比CB1000R更強、車重更輕，售價也很親切；尤其SP版本更配備Ohlins懸吊、Brembo卡鉗、快排系統等，好料滿滿。

▲Honda推出新大黃蜂CB1000 Hornet、CB1000 Hornet SP，具有強悍動力與豐富配備。（圖／翻攝自Honda，以下同）

新CB1000 Hornet外觀採雙LED頭燈、具有流線的油箱造型，共有紅、灰、白三款車色，懸吊採Showa SFF-BP前41mm全可調倒叉、Showa預載阻尼可調後避震，同時煞車系統則為Nissin輻射對4活塞卡鉗x310mm前雙碟、後單活塞卡鉗x240mm碟盤，並具有5吋TFT全彩儀表，可支援Honda RoadSync手機連結功能，車重則是211公斤。

▲CB1000 Hornet共有紅、灰、白三款車色，外觀採雙LED頭燈、具有流線的油箱造型。



至於CB1000 Hornet SP特仕版方面，則只有黑色塗裝，前懸吊配置與標準版相同，不過後避震則換上全可調的Ohlins TTX36，並且改採Brembo Stylema前輻射對4卡鉗、金色前倒叉、金色輪圈樣式。

▲SP版本僅有黑色塗裝，升級Brembo Stylema前輻射卡鉗、全可調的Ohlins TTX36後避震，並具有金色前倒叉、金色輪圈、快排系統。



動力上，新CB1000 Hornet、CB1000 Hornet SP皆搭載與CBR1000RR Fireblade同樣的1000c.c.水冷4缸引擎，標準版具有最大馬力147.9匹／11,000rpm、最大扭力10.6公斤米／9,000rpm，原廠也重新調整優化，將壓縮比從13:1降到11.7:1，換上新的凸輪軸強化中低速扭力表現，平均油耗可達16.9km／L。

▲新CB1000 Hornet、SP皆具有IMU 6軸感知器、滑動式離合器與豐富電控系統，售價上也相當超值。



而SP版本的馬力更大，消音器的閥門可在5,700rpm開啟，使最大馬力、扭力比標準版大，來到155匹／11,000rpm、最大扭力10.9公斤米／9,000rpm。電控系統上，新CB1000 Hornet／SP皆配備IMU 6軸感知器、滑動式離合器，其中SP版本還有快排系統，並且都具備5種騎乘模式（Rain、Standard、Sport與2組自訂）、4段循跡系統、3段馬力輸出、3段引擎煞車與防前輪浮舉系統。

售價上，新CB1000 Hornet英國售價為8,999英鎊（折合新台幣約37.6萬），SP版本則是9,999英鎊（折合新台幣約41.7萬）。