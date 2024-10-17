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Skoda推出「全新小型入門休旅」！車長不到4米、單一3缸渦輪動力

▲Skoda Kylaq 。（圖／翻攝自Skoda）

▲Skoda推出全新小型休旅Kylaq進軍印度市場，該車也是品牌首款車長不到4米的休旅產品。（圖／翻攝自Skoda，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Skoda打算在印度推出一款全新小型休旅「Kylaq」！這款新車與Kushaq同樣搭載MQB A0 IN平台，也是Skoda首款車長4米內（3,995mm）、軸距2,566mm的最小型休旅，預計在11／6亮相。

為了進軍印度成長最快、佔新車銷售30%的小型休旅市場，Skoda也推出全新Kylaq小型休旅，並聲稱該車相當適合都會及戶外探索；外觀採用品牌最新Modern Solid設計語彙，具有分離式頭燈、上下氣壩設計、車頂行李架與小型後擾流，車尾則與改款前速霸陸XV十分相似。

▲Skoda Kylaq 。（圖／翻攝自Skoda）

▲Skoda Kylaq 。（圖／翻攝自Skoda）

▲新Kylaq搭載MQB A0 IN平台，動力採單一1.0升3缸渦輪引擎，具有114匹馬力／18.1公斤米扭力。

Kylaq與Kushaq、福斯Taigun、福斯Virtus、Skoda Slavia同樣搭載由印度開發的MQB A0 IN平台，動力採單一1.0升3缸渦輪引擎、搭配6速手排或自排變速箱，採前輪驅動，最大馬力為114匹／18.1公斤米扭力。

目前Skoda Kylaq已完成逾80萬公里測試，將在11／6發表，福斯集團也希望能透過 Kylaq提高印度銷量，目前該集團已在印度突破年銷10萬輛大關。

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