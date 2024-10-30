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「三菱迷你得利卡」推2款特仕新車！黑白新套件折合新台幣2.4萬

▲三菱迷你得利卡再掀話題、吸人氣！推出2款獨特的特仕車套件。（圖／翻攝自三菱）

▲三菱迷你得利卡再掀話題、吸人氣！推出2款獨特的特仕車套件。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

在日本擁有超高人氣的三菱迷你得利卡Delica Mini，以時尚、可愛的K-Car風格，結合不俗的空間機能，自上市後仍持續受到日本消費者青睞，近來日本原廠為迷你得利卡推出2款特仕車套件，僅要新台幣2.4萬就能入手！

▲三菱迷你得利卡再掀話題、吸人氣！推出2款獨特的特仕車套件。（圖／翻攝自三菱）

▲套件開價折合新台幣2.4萬。

日本市場除了獨有第5代Delica D:5，近年來另推出迷你得利卡也受到廣大消費者歡迎，迷你得利卡外觀大量取自第5代Delica D:5，而原廠也針對迷你得利卡推出五花八門的套件供車主客製，展現迷你得利卡多元、活潑的一面。

近日日本原廠再度推出Black、White Package兩款黑白特仕車，套件開價109,340 日圓，折合新台幣約2.4萬，分別以黑、白色作為主題，賦予多樣的專屬空力套件，讓原本可愛的迷你得利卡，也能化身成不輸Delica D:5的帥氣高顏值。

▲三菱迷你得利卡再掀話題、吸人氣！推出2款獨特的特仕車套件。（圖／翻攝自三菱）

▲Black、White Package套件可混搭作搭配。

Black、White Package套件還可以混搭作選配，而車頭Delica字樣還能選擇搶眼的黑色或銀白色烤漆，豐富視覺對比，原廠還表示，只要購買最新推出的黑、白特仕車套件，還贈送迷你得利卡象徵的吉祥物デリ丸玩偶。

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