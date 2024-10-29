「福斯新一代休旅實車」大陸現身11月上市！取代Tiguan 7人座

▲歐規10月發表新一代福斯Tayron，大陸準備於11月上市。（圖／翻攝自大陸工信部）

記者徐煜展／綜合報導

福斯Tayron最早發跡於大陸市場的7人座休旅，日前10月率先在歐洲發表，如今大陸工信部也曝光實車照，預計要在11月上市取代原本Tiguan Allspace地位！

▲大陸、歐洲都即將上市Tayron休旅，取代Tiguan Allspace。

福斯Tayron屬於7人座休旅，最早於2018年大陸上市，中文名稱為探岳，挾著高人氣表現，歐洲日前已在10月發表新一代車型，而大陸則預計在11月推出大改款，採MQB Evo打造的Tayron休旅，擁有4,684x1,854x1,685mm、軸距為2791mm尺碼表現，光是軸距相較舊款提升60mm之譜，在空間表現上更強勢。

▲大陸首波將提供2種動力配置。

大陸新車命名為Tayron L稍微與歐規有些不同，但外型、內裝都是大同小異，大陸Tayron L將採用1.5升、2.0升汽油渦輪兩種規格，分別對應160、220匹馬力。

▲Tayron座艙設計基本與Tiguan相似，最大差異Tayron擁有7人座配置。

內裝就是熟悉的福斯新生代家族介面，大陸預期與歐規採同樣設計，歐規全車標配9氣囊、3區恆溫、氣氛燈等，車內則採10.25吋數位儀表、15吋中控螢幕，另外也有完整駕駛輔助系統，高階車型還有雙前座通風按摩座椅、HUD抬頭顯示器、Harman Kardon音響等。