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「台灣Mazda CX-60新年式」傳11月上市！入門動力升級更多好料配備

▲經銷端傳出CX-60將在11月端出新年式！（圖／資料照、Mazda）

▲經銷端傳出CX-60將在11月端出新年式！（圖／資料照、Mazda）

記者徐煜展／綜合報導

Mazda自去年推出的CX-60全新休旅獲得不少青睞，而台灣經銷端傳出接下來將有新年式計劃，相當巧合的是，原廠也預計在11月舉行媒體試駕活動，雖然尚未公告試駕新車來歷，但似乎已經與經銷端流出的消息不謀而合！

▲經銷端傳出CX-60將在11月端出新年式！（圖／資料照、Mazda）

▲新年式將針對2.5、3.3升兩款動力作配備調整。

CX-60作為Mazda邁向豪華領域的第1款作品，在海外、台灣都獲得不錯的人氣迴響，在台灣銷售成績來看，已經累積超過1,800輛好成績，佔比全車系10%，是繼CX-5後，原廠相當重視的休旅產品。

台灣CX-60僅提供入門的2.5升自然進氣與3.3升6缸渦輪2種配置，並未導入國外的2.5升PHEV油電，僅次流出的新年式更新，重點放在車型配備強化。

▲經銷端傳出CX-60將在11月端出新年式！（圖／資料照、Mazda）

▲2.5升動力將升級全景天窗、電動調整方向盤、人臉辨識等重點配備。

2.5升入門動力藉由新年式有望獲得更豐富配備，其中3.3升頂規車型才有得全景天窗、駕駛人臉辨識警示系統、電動調整方向盤，將下放至2.5升AWD Exclusive車型，而3.3升動力則會升級CONNECT-NAVI 原廠衛星導航系統。至於國外才有可觸控12.3吋螢幕，台灣是否有望跟進，目前還無進一步消息。

目前Mazda旗下僅有CX-60、CX-90擁有專屬的駕駛人臉辨識警示系統，系統能智慧的辨別人臉，進而調整駕駛設置記憶的座椅、音響、方向盤等個人化設定，另外還能隨時偵測駕駛精神狀況，透過警示提醒避免意外發生。

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