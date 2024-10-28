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「Nissan Juke新年式」澳洲開賣！折合新台幣64萬　台灣停產出清中

▲新年式Nissan Juke內裝升級大螢幕！（圖／翻攝自Nissan）

▲新年式Nissan Juke內裝升級大螢幕！（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

今年初歐洲發表的新年式改款Nissan Juke，日前已在澳洲市場上架，搭載1.0升3缸渦輪，折合新台幣64萬起，而台灣仍有在售的Nissan Juke命運卻是大不同，原廠已公告即將停產，剩下不到30輛出清中！

▲新年式Nissan Juke內裝升級大螢幕！（圖／翻攝自Nissan）

▲新年式Nissan Juke內裝升級大螢幕！（圖／翻攝自Nissan）

▲外觀針對高規車型推出亮眼的新車色。

新年式Nissan Juke外觀並無太大變化，主要在高規的N-Sport車型新增亮眼黃色烤漆作為主打，澳洲新上架的新年式Nissan Juke提供ST、ST＋、ST-L、Ti、N-Sport等5款車型，當地售價折合新台幣64～85萬。

▲新年式Nissan Juke內裝升級大螢幕！（圖／翻攝自Nissan）

▲新年式Nissan Juke內裝升級大螢幕！（圖／翻攝自Nissan）

▲車內升級至12.3吋大螢幕，具備無線手機娛樂連結。

N-Sport車型內裝還有黃色飾板搭配呼應外觀，並針對原本的8吋螢幕升級至12.3吋，並與12.3吋數位儀錶結合，讓新Nissan Juke展現誠意十足的數位座艙，且具備無線Apple CarPlay 與 Android Auto，並強化車內的智慧語音互動服務。

澳洲提供1.0升3缸渦輪搭配7速雙離合變速箱，動力配置與台灣相同，並未提供油電動力，能繳出114匹馬力，並具備L2輔助駕駛科技。

▲新年式Nissan Juke內裝升級大螢幕！（圖／翻攝自Nissan）

▲台灣8月公告102.9萬出清中，即將暫離台灣市場。

台灣市場已在今年8月公告，Nissan Juke即將告別台灣，最後出清30輛，售價102.9萬起，是繼TOYOTA C-HR後，台灣又再度少1輛進口的日系小休旅。

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►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：NissanKicksSUV跨界休旅HONDAHR-VTOYOTACorolla CrossJuke

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