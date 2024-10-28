「Mazda房車EZ-6」開賣！折合新台幣63萬　全新休旅預告明年見

▲Mazda6接班人EZ-6正式上市！並預告明年還有1款新能源車款。（圖／翻攝自Mazda）

記者徐煜展／綜合報導

準備接任即將停產的Mazda6，大陸正式開賣全新的EZ-6房車，共有增程版、全電動版2種車型，折合新台幣63萬起！同時還預告明年還有1款全新的新能源車款，預測就是今年展出的Arata創休旅量產版！

▲EZ-6提供2種動力配置，預計明年進軍歐洲。

Mazda全新的EZ-6房車首波於大陸市場上市，接下來準備進軍歐洲市場，大陸Mazda EZ-6提供增程版4款、全電動3款選擇，增程版售價人民幣13.98～16.98萬，折合新台幣63～76萬。

全電動版開價15.98～17.98萬，折合新台幣72萬～81萬，車色選擇多達9款以上，尺碼4,921x1,890x1,485mm、軸距2,895mm。

▲內裝奢華細膩，配備豐富齊全。

內裝配備有突出質感表現，配置14.6吋大螢幕、數位儀錶、HUD抬頭顯示等，捨棄傳統排檔結構，整合電子手剎車等流行配置，車內採用Alcantara材質鋪陳營造相當高貴質感，並具有14具喇叭SONY音響系統與64色環艙氣氛燈等。

▲增程版最大續航力達1,301公里，電動版來到600公里。

EZ-6搭載EPA1平台，並提供標準版與增程版2種版本，增程版採1.5升引擎搭配磷酸鐵鋰電池，純電續航力可來到130、200公里，最大續航力可達1,301公里。

電動車EV電池容量共有58.9kWh、66.8kWh兩種選擇，入門單馬達具有215匹馬力／32.6公斤米扭力，雙馬達車型則具有255匹馬力，續航力分別對應480、600公里。

▲官方表示明年將有1款全新新能源車。

Mazda官方於EZ-6上市發表會預告明年重點新車，表示又是1款新能源車款，動力可能與EZ-6相同提供增程與全電動等配置，從預告剪影來看，新車應是今年曾與EZ-6一同展出的Arata創休旅，即將在明年推量產！