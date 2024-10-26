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特斯拉「改款新Model Y」現身有望推7人座！外觀更好看內裝有大螢幕

▲改款新Model Y首度於大陸曝光，預計明年第1季登場。（圖／翻攝自《autospinn.com》）

▲改款新Model Y首度於大陸曝光，預計明年第1季登場。（圖／翻攝自《autospinn.com》）

記者徐煜展／綜合報導

特斯拉Tesla改款新Model Y首度在大陸上海被捕獲！暗示大陸將與北美等其他市場同步推出，從最新曝光的Model Y來看，外觀造型與Model 3稍有不同，有望針對大陸市場推出長軸的7人座車型！

▲改款新Model Y首度於大陸曝光，預計明年第1季登場。（圖／翻攝自《autospinn.com》）

▲車頭採用搶眼的分離式燈組。

改款新Model Y與現行款相比，外觀有明顯變化，線條變得更為簡潔俐落、時尚，其車頭導入分離式燈組，在夜間辨識度變得更高，與日前剛上市的新Model 3略有不同，另外保桿輪廓更有飽滿的力量感。

▲改款新Model Y首度於大陸曝光，預計明年第1季登場。（圖／翻攝自《autospinn.com》）

▲改款新Model Y首度於大陸曝光，預計明年第1季登場。（圖／翻攝自《autospinn.com》）

▲車尾配有貫穿式尾燈，未來Model 3有望跟進。

同樣在車尾造型也有頗大的修改，看似導入貫穿式的尾燈，值得一提的是，日前海外也出現神秘的Model 3偽裝測試車，不排除未來Model 3也會跟上Model Y，導入貫穿式的尾燈。內裝則有與Model 3相同的全新大螢幕，並針對方向盤等其他細節作調整。

改款特斯拉Model Y預計明年第1季登場，因應大陸市場喜好，有望推出長軸的7人座版本，並藏有更多驚喜，將採用最新95kWh電池適用在長續航版本，續航力將提升至破800公里表現，比起現行在售的75kWh電池688公里續航力進步不少。

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