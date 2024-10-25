「TOYOTA、Suzuki合作」50萬有找全新電動休旅！預計明年問世

▲TOYOTA bZ1X預計明年問世！成為旗下最便宜的電動車。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

特斯拉傳出放棄入門電動車開發（連結），無疑對TOYOTA是個好時機，目前全球戰略性作品僅有bZ4X的TOYOTA，在未來藍圖計劃中，藏有1款全新入門的電動休旅，該車再有新消息傳出，將與Suzuki合作開發，預計明年問世！

▲bZ1X有望開出折合新台幣50萬以下售價。

大陸TOYOTA準備上市bZ3C、bZ3X等新電動車，但目前都僅為大陸市場專屬，在全球的戰略性產品中，TOYOTA日前註冊bZ1X～bZ5X，將涵蓋轎車、7人座等市場，其中全新入門電動車將命名bZ1X，將與Suzuki合作，以雙生型式加速雙方品牌布局電動車版圖。

▲續航力約落在300km。

bZ1X建構在e-TNGA平台上，概念車造型、設計與Aygo X相近，看起來彷彿有小一號的C-HR錯覺，尺碼嬌小可愛，作為都市通勤代步相當合適，預期具備300km左右續航力。

國外預測這款電動車將開出15,000歐元以下，折合新台幣50萬左右，而特斯拉馬斯克傳出放棄入門電動車Model Q量產，TOYOTA bZ1X若明年問世，有望挑戰市面上最便宜的電動車。