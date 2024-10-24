TOYOTA「豪華8人座MPV、Hilux休旅」日本無預警停售！台灣影響未明

▲日本停售Granace、Hilux，共通點都是採用2.8升柴油引擎。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

日本TOYOTA官網無預警公告旗下Granace、Hilux兩款車款停售（官方連結），並未詳述停產原因，而這2款車系台灣都有販售，是否會受到影響，後續待台灣和泰進一步通知！

▲日本Granace久未改款、銷量一般，恐面臨停產命運。

日本TOYOTA Granace屬於豪華型的6人、8人座MPV，而台灣則以Granvia作為新車命名，台灣Granvia今年才剛推出新年式，相較日本市場，台灣還有9人座車型，是不少商務族群青睞車款。

至於TOYOTA Granace、Hilux日本官方停售，原廠並未說明主要原因，但有不少當地媒體猜測，可能跟之前的2.8升柴油有不正常的認證因素影響，加上Granace於日本銷量一般，去年僅銷售700餘輛，超過5年未改款的Granace面臨停產命運。

▲TOYOTA Hilux日本目前僅是暫停供應。

至於同樣採2.8升柴油的Hilux皮卡休旅，同樣也在官網公告停售下架，但官網針對Hilux另有表示只是暫停生產、銷售，未來待產線穩定之後，日本TOYOTA Hilux將恢復正常供應。