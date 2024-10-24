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「新一代福斯Tiguan休旅」台灣開始測試！外觀內裝大換新明年見

▲福斯Tiguan日前開始於台灣路試！（圖／翻攝自福斯）

▲福斯Tiguan日前開始於台灣路試！（圖／翻攝自福斯）

記者徐煜展／綜合報導

台灣福斯主力的Tiguan休旅終於要迎來改款！近來已有台灣網友捕獲到偽裝測試車，其新車身分正是第3代大改款Tiguan休旅，透過新世代外觀、內裝科技加持，第3代Tiguan戰力有感大升級！

▲福斯Tiguan日前開始於台灣路試！（圖／翻攝自福斯）

▲台灣導入時程應落在明年左右。

第3代Tiguan休旅海外最早於2023年9月發表，如今台灣市場終於有進一步消息，日前已出現偽裝測試車，推測導入時程應落在明年，會是台灣福斯明年的壓軸重頭戲。

▲福斯Tiguan日前開始於台灣路試！（圖／翻攝自福斯）

▲新一代Tiguan空間有感放大，外型變得時尚更動感。

新Tiguan搭載MQB evo平台，軸距同為2,681mm，後座腿部空間增加10mm，後行李箱也增加33L來到648L。車頭下半部採3道水平鍍鉻飾條、R-Line車型則是蜂巢式下氣壩。車尾採橫貫式的3D立體LED尾燈、牌照下方則有Tiguan車型字樣。

內裝為此次改款重點，與Passat、ID.7看齊，採用10.25吋數位儀表、最大15吋中控螢幕，提供Classic、Progressive、Navigation、R-Line等介面選擇，並將排檔移到方向盤右側、中船處則有影音旋鈕，同時方向盤也取消電容式觸控按鍵，改回實體按鍵。

▲福斯Tiguan日前開始於台灣路試！（圖／翻攝自福斯）

▲福斯Tiguan日前開始於台灣路試！（圖／翻攝自福斯）

▲台灣導入PHEV機率不高，估計會以1.5、2.0升渦輪為主。

海外Tiguan提供豐富的動力編成，有柴油、汽油輕油電、PHEV等，台灣動力預計會以1.5升、2.0升渦輪為主，1.5升渦輪搭配48V輕油電，擁有130、150匹兩種輸出，而2.0升渦輪則有201匹、262匹馬力。

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