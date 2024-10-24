僅賣42萬「大改款MG3」澳洲撞測僅拿3星！對手TOYOTA Yaris曾獲5星

▲MG3參加澳洲ANCAP撞測！未獲得5顆滿星評價。（圖／翻攝自ANCAP）

記者徐煜展／綜合報導

MG再度於ANCAP撞測滑鐵盧！繼日前的MG5 0星評價後，近來MG派出新一代MG3參加ANCAP，但成績依舊不甚理想，最終僅拿到3星評價！

▲新一代MG3車體結構還算完整，關鍵原因缺乏重點的安全配備。

新一代MG3主打經濟實惠車價，於澳洲僅要19,990澳元，折合新台幣42萬，正因為便宜的車價，導致安全配備不足，讓MG3參加ANCAP未獲得高標準的5星好評。

作為同級距小車的TOYOTA Yaris、福斯Polo、Skoda Fabia於ANCAP擁有5星評價，不過這3款車乃是於2020～2022年參與測試，當時還未進行更嚴格的審查標準。

▲安全氣囊、後座安全帶、AEB等讓MG3無緣獲得5星。

新一代MG3在車體結構上並無太大問題，主要原因在於缺少中央氣囊，面對側面撞擊時無法完整保護車內乘客，同時後座安全帶強度不足，面臨撞擊時乘客有滑動風險。

另外一項關鍵原因，於澳洲參加ANCAP的MG3，並未配置更完整的ADAS防護系統，雖然AEB針對前方車輛、行人穿越等都能正常作動，但缺少後方倒車警示、駕駛專注力警示等扣分，最終僅讓新一代MG3獲得低分評價。