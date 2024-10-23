Mazda休旅「搭TOYOTA油電」推新年式！油耗16.2km／L折合新台幣109萬

▲新年式Mazda CX-50於北美登場！提供3款動力。（圖／翻攝自Mazda）

記者徐煜展／綜合報導

北美於今年釋出的新年式Mazda CX-50，近來陸續進駐各地展間，除了擁有2.5升自然進氣與2.5升渦輪外，CX-50還另有與TOYOTA合作的2.5升新油電，為Mazda在油電領域上大助攻！

▲CX-50搭載TOYOTA的2.5升油電。

Mazda CX-50雖與CX-5定位頗接近，但CX-50擁有TOYOTA加持的油電技術，近來在北美釋出新年式車型，由2.5升自然進氣擔任入門款，依序為2.5升油電、2.5升渦輪。

自然進氣開價30,300美金，折合新台幣97萬；油電車型起價美金33,970元，折合新台幣109萬；渦輪售價來到40,800美金，折合新台幣130萬。

▲平均油耗來到16.2km/L，而油電RAV4成績約落在20～21km/L左右。

2.5升自然進氣、2.5升渦輪都是台灣熟悉的動力配置，而全新的2.5升油電來自TOYOTA技術，搭配CVT變速箱，繳出209匹綜效馬力，平均油耗約來到16.2km/L，成績略遜色於TOYOTA RAV4油電。

Mazda原廠強調油電引擎雖來自TOYOTA，但原廠特別針對油門等動態反應經過修整，讓Mazda CX-50油電擁有品牌堅持的操控精神，並實現更平順、舒適的行路質感。