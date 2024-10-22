馬自達推「硬派版」輕型MPV！戶外風格、雙動力折新台幣45.8萬起

▲日本Mazda推出「Flare Wagon Tough Style」輕型MPV，透過戶外風格挑戰Delica Mini、Honda N-Box等對手。（圖／翻攝自Mazda，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

在三菱Delica Mini、Honda N-Box暢銷下，日本馬自達（Mazda）也推出「Flare Wagon Tough Style」硬派版輕型MPV來應戰，透過重新改款的外型、戶外機能與輔助系統升級來吸引買家。

馬自達Flare Wagon 與Suzuki Spacia Gear雖然是雙生車，但此次Flare Wagon Tough Style硬派版的外觀則換上圓形LED頭燈、鍍鉻塊狀格柵與前後下護板營造出粗獷風格，車色則採米藍色塗裝搭配青銅色車頂，並具有14吋輪圈、車頂架等。

▲車內具有軍綠色中控台，並採用防水功能的織布材質、後行李廂底板。



內裝部分，Flare Wagon Tough Style也換上軍綠色儀表板，並結合具有防水功能的織布座椅、車門面板、後行李廂底板，讓這款輕型MPV也能滿足戶外需求，同時後座還有前翻收折提升置物應用，並提供方向盤、座椅加熱功能。

安全性上，Flare Wagon Tough Style也具有毫米波雷達、單鏡頭建構的Dual Sensor Brake Support II碰撞緩解煞車輔助系統、全速域主動式車距巡航、360°環景影像等功能，動力部分則同樣提供660c.c.直列3缸自然進氣引擎、660c.c. 3缸渦輪選擇，皆導入48V輕油電系統、搭配CVT變速箱，並提供前驅、4驅選擇，最佳油耗表現可達25.1km／L。

馬自達Flare Wagon Tough Style當地售價自215.93-236.49萬日圓，折合新台幣約45.8萬-50.2萬元不等。

▲馬自達Flare Wagon Tough Style共有660c.c.自然進氣、渦輪動力，並提供前驅、4驅選擇。