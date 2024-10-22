「LEXUS RX新年式改款」大陸開賣！內裝、油電升級折合新台幣171萬

▲大陸無預警推出新年式改款LEXUS RX，全車系換上新的數位儀錶。（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

日前大陸搶先流出改款LEXUS RX、ES等車款原廠手冊說明書（連結），而RX搶先一步釋出新年式改款上市，提供豐富的4款動力可選，全車系換上更討喜的新數位儀錶作為賣點！

▲大陸以RX 300擔任入門款，搭載2.0升渦輪。

相較於台灣市場，大陸LEXUS RX以新推出的RX 300擔任車系入門款，300動力採用2.0升渦輪配置，配上8速手自排變速箱與四驅系統，繳出274匹馬力，人民幣開價38萬，折合新台幣171萬。

其他動力則與台灣相當，熟悉的350h、450h＋、500h等油電車款都沒缺席，加上入門的RX 300共計有4款動力、7款車型，售價區間人民幣38～61.9萬，折合新台幣171～279萬。

▲外觀保持不變，針對350h、500h系統升級優化。

新年式改款LEXUS RX外觀保持不變，尺碼4,890x1,920x1,695mm、軸距2,850mm依舊，不過原廠特別強調RX 350h油電車型，針對冷卻系統進行改良升級，來提升高速與爬坡的穩定性，同時頂規的500h則進行後輪轉向優化帶來更好的抓地力，並加強車內的隔音品質。

▲全車系換上12.3吋數位儀錶，頂規500h提供雙色白內裝新選擇。

新年式改款RX全車系從原本的7吋儀錶，換上更加分、科技感更好的12.3吋數位儀錶，提供多項主題切換，營造更視覺熱血的駕馭風格，此外車內氣氛燈等經過優化，提供車內更佳的照明效果，RX 500h F SPORT Performance新增奢華的月光白雙色內裝配置。