「改款新LEXUS ES」首度曝光了！外觀超帥、內裝超大螢幕11月登場

▲改款新LEXUS原廠說明書提前洩漏，外觀、內裝看光光！（圖／翻攝自《ixbt.com》）

記者徐煜展／綜合報導

醞釀已久的改款新LEXUS ES終於要來了！近來疑似原廠的車輛說明書提前於網路上曝光，外觀不僅變得更帥、更跑格，內裝也導入類似NX、RX超大超搶眼的15吋多媒體螢幕！

▲外觀換上新箭矢燈組與蜂巢水箱護罩。

繼新一代TOYOTA Camry後，作為血緣濃厚的LEXUS ES也正面臨改款，如今終於有更明確的證據顯示，改款新LEXUS ES似乎離登場不遠了！從流出的原廠說明書觀察，新車保有象徵性的箭矢LED頭燈‧但輪廓、內部燈組都經過換新，紡錘式水箱護罩，特別採用運動感十足的蜂巢樣式，提升不少新ES跑格感與侵略性。

車尾美背線條仍給人相當不錯的時尚、年輕，尾燈採用更有層次的立體感設計，至於平台預計比照新一代TOYOTA Camry，維持TNGA平台來進行優化，在行路質感、穩定性能獲得提升。

▲車內導入全新多媒體螢幕與數位儀錶。

車內設計也頗為精彩，一掃過去老態，新LEXUS ES針對座艙賦予更有感的升級，導入視覺搶眼的15吋多媒體螢幕，並結合全新的數位儀錶，該設計與新世代NX、RX接近，並還有全景天窗、雙色皮質內裝來提升車內質感。

動力相信仍會提供2.5升油電作為主力，值得一提的是，日前海外曝光ES350h、ES300e、ES500e等多款新車型註冊接連曝光，新ES不排除以ES300e、ES500e進軍電動房車市場。