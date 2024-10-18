手排比較香？TOYOTA GR Corolla「自排買家僅佔20%」不如預期　

▲新2025年式GR Corolla在增添自排車型後，訂單並未如預期般多，反而仍有80%買家依舊選擇手排版本。（圖／翻攝自TOYOTA，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

雖然絕大多數同時提供自排、手排的車款都是自排賣最好，不過TOYOTA GR Corolla卻是例外。北美TOYOTA近日指出，這款性能掀背在增添自排版本後（報導請點此），仍有高達80%買家仍選擇手排版本，比原先預期相反，顯然GR Corolla買家還是比較喜歡自己排檔。

▲自排GR Corolla的變速箱會根據油門、加速度、煞車調整換檔時機，並提供Launch Control彈射起步模式。



不同於GR YARIS、GR 86、GR Supra等同門兄弟，GR Corolla在增添自排車型後，卻沒有如預期般在銷售上朝一面倒，反而有高達80%買家仍選擇手排。值得一提的是，GR Corolla搭載的8速DAT自排變速箱可根據加速度、煞車、油門等反應來判斷換檔時機，在換檔邏輯上相當聰明，並且自排車型也提供Launch Control彈射起步模式。

▲美規新年式GR Corolla預計在冬季交車，當地售價自38,860美元起（折合新台幣約123.7萬）。



不論是自排、手排，新年式GR Corolla也重新優化懸吊、並全數標配Torsen LSD限滑差速器，同時304匹的1.6升3缸渦輪引擎的扭力也更大，從原本37.7公斤米扭力增添至40.8公斤米，並且在中階Premium車型以上提供JBL音響、雙區恆溫空調等，頂規版本還具有碳纖維引擎蓋（具通風孔）、消光黑輪圈、HUD抬頭顯示器、鮮紅縫線、副散熱器等，可說是相當超值。