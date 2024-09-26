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TOYOTA美規GR Corolla新年式升級！手排／自排任選、扭力再提升

▲25年式美規TOYOTA GR Corolla 。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲新25年式TOYOTA GR Corolla在美上市，共有3車型等級、提供手排／自排版本。（圖／翻攝自TOYOTA，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

北美TOYOTA公布2025年式GR Corolla售價，美規GR Corolla共有Core入門、Premium、Premium Plus 3種車型等級，手排、8速自排都有，入手價自38,860美元起（折合新台幣約123.7萬）。新年式GR Corolla全車系升級標配Torsen前後軸LSD限滑差速器；而自排版本售價比手排貴2,000美元（折合新台幣約6.3萬），來到40,860美元起（折合新台幣約130.1萬）。

▲25年式美規TOYOTA GR Corolla 。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲新年式GR Corolla皆標配前後軸Torsen限滑差速器，扭力峰值也提升。

美規新GR Corolla皆優化懸吊系統，在原廠調校下具有更好的操控；另外，1.6升3缸渦輪引擎同樣具有最大馬力304匹，但新年式車型扭力峰值也提升，從原本37.7公斤米增加至40.8公斤米扭力。另外，GR Corolla自排車型具備Launch Control彈射起步模式，手排車型則在原廠優化下具有更短的換檔行程。

▲25年式美規TOYOTA GR Corolla 。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲25年式美規TOYOTA GR Corolla 。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲GR Corolla 頂規Premium Plus車型則多了碳纖維引擎蓋（具通風孔）、消光黑輪圈、HUD抬頭顯示器、鮮紅縫線、副散熱器等。

配備差異上，中階Premium增添了JBL音響系統、雙區恆溫空調、加熱座椅、加熱方向盤等功能，頂規Premium Plus車型則多了碳纖維引擎蓋（具通風孔）、消光黑輪圈、HUD抬頭顯示器、鮮紅縫線、副散熱器等。

新年式GR Corolla將在今年秋季在美上市，另外更猛爆、賽道化的GRMN Corolla也正在開發中，後者將採限量的方式販售。

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關鍵字：汽車性能掀背TOYOTA豐田GR Corolla自排手排3缸渦輪限滑差速器

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