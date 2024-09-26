263萬起！台灣BMW「新一代4系列Gran Coupe、i4電動轎跑」上市　

▲BMW汎德發表新一代4系列GranCoupe、i4電動轎跑，此次改款升級新日行燈組、雷射尾燈，並搭載BMW OS8.5影音系統。（圖／翻攝自BMW，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

BMW總代理汎德今（26）日發表新一代4系列Gran Coupe 4門轎跑（以下簡稱4GC）、BMW i4電動轎跑，其中4GC自263萬起、i4電動車則是275萬起，較改款前漲幅4-5萬元不等。

BMW 4系列Gran Coupe售價

420i Gran Coupe M Sport：263萬（漲4萬）

430i Gran Coupe M Sport：316萬（漲4萬）

BMW i4 eDrive40：275萬（漲5萬）

BMW i4 M50 xDrive：329萬（漲4萬）

▲BMW i4共有eDrive40、M50兩車型，售價自275萬起。

新4GC、i4電動轎跑外觀上皆換上新款4眼造型日行燈，並搭配新款雷射尾燈、M空力套件。其中4GC也加大尾管口徑10mm來到100mm，車頭則採霧銀色水箱護罩外框，同時入門420i車型也首次採用M藍色煞車套件；430i車型則升級19吋M雙色切削輪圈、M跑車化電子懸吊。

▲4系列Gran Coupe、i4皆換上新款日行燈造型、雷射尾燈，其中4GC也加大尾管口徑10mm來到100mm，車頭則採霧銀色水箱護罩外框。



I4電動轎跑方面，入門eDrive40以霧銀色飾條妝點，i4 M50 xDrive車型則標配高亮色黑色水箱護罩、雙肋型後視鏡、M Sport進階套件，讓外型更加搶眼侵略。

座艙方面，新4GC、i4採12.3吋數位儀表、14.9吋中控螢幕，並都升級BMW Operating System 8.5影音系統，具有AR擴增實境導航功能、HUD車況抬頭顯示器、BMW手機數位鑰匙、手機無線充電中置、Comfort Access免鑰匙系統、智慧語音助理2.0等功能。

▲座艙皆為12.3吋數位儀表、14.9吋中控螢幕，並都升級BMW Operating System 8.5影音系統。



動力上，4GC皆採2.0升4缸汽油渦輪引擎、Steptronic運動化8速手自排變速箱，420i最大馬力184匹／30.6公斤米扭力，430i車型則是245匹／40.8公斤米扭力。i4電動車方面，2車型皆搭載83.9kWh電池，eDrive40單馬達後驅具340匹馬力、最大續航力600公里；而i4 M50則採雙馬達4驅，最大馬力為544匹、0-100km／h加速3.9秒，續航力達520公里。

此次新BMW 4系列也提供更多個性化配備，包含Fire Red紅、Cape York Green綠全新車色，以及M鋁質刷紋、Fine-Wood Fineline淺色木紋或Fine-Wood灰藍色木紋內裝飾板、新型19吋空氣力學 996 M型輪圈等，提供多樣且吸睛的個人風格搭配。

▲i4電動轎跑搭載83.9kWh電池，eDrive40為單馬達後驅具340匹馬力、最大續航力600公里；而i4 M50則採雙馬達4驅，最大馬力為544匹、0-100km／h加速3.9秒，續航力達520公里。