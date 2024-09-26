BMW「小改款M3房車／旅行車」預告10／2台灣上市！預售價618萬起

圖文／7Car 小七車觀點

繼本月 (2024/9) 稍早，BMW 總代理汎德宣布全新小改款 BMW M3 Competition M xDrive / BMW M3 Competition Touring M xDrive 雙車型正式在台展開預售後，實車終將於近日正式抵台。日前 BMW 總代理汎德透過媒體邀約預告，宣布將於 10/2 (三)正式在台發表小改款 BMW M3 Competition M xDrive / BMW M3 Competition Touring M xDrive，目前預售價格分別為新臺幣 618 萬以及新臺幣 626 萬元起。至於正式建議售價則有待原廠發表當日宣布，本站 7Car<小七車觀點>將於 (10/2) 當日第一時間前往現場，並將在發表後為各位讀者帶來更進一步報導，敬請關注。

外觀方面，改款過後的 BMW M3 車系配置重新設計過的頭燈組造型，內部構成如今家族車款常見的箭矢型樣式。全車系均標配前 19 吋、後 20 吋的 M 鍛造輕合金輪圈，另提供各項其他造型選配。Competition 車型後行李廂蓋上的銘牌現在採用銀色邊框加以強調，並均享有 M 碳纖維外觀套件，包含前後專屬保險桿、CFRP 車頂及擾流尾翼等，若選配 M Race Track 套件則更配置碳陶剎車等，可減輕多達 25 公斤。

內裝方面，全新小改款 BMW M3 車系提供重新設計的三幅平底 M 真皮方向盤並附有 12 點鐘標記，中央 14.9 吋中控觸控螢幕的系統更新為 BMW Operating System 8.5，導入「Zero-layer 零層級」選單概念，空調操控介面也變得更加簡潔直覺。

動力方面，全新小改款 BMW M3 車系維持搭載 3.0 升 M TwinPower Turbo 直列六缸汽油引擎，搭配上 M Steptronic 運動化八速手自排變速箱，基礎車型性能依然維持在 480hp/550Nm，而 Competition 車型峰值輸出同樣維持 510hp/650Nm，但性能旗艦 Competition xDrive 車型則增加 20hp，最大馬力來到 530hp，並提供跑車化可調式四輪傳動系統，最快可在 3.5 秒達成零百公里加速，極速可達 250km/h (選配 M 駕駛套件後更可再提升最高極速至 290km/h)。

BMW M GmbH 部門從 1972 創立至今，在車壇中的地位已經相當穩固，而其中 M3 更是自 1986 年，兼具熱血操控與日常實用的車格特性，成為最具代表性以及最受車迷喜愛的車款，如今 G80 世代迎來產品革新，挾帶著更猛爆的性能動力與更張狂的車格設計，相信能持續引領性能控車迷喜愛。