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福特「新改款Kuga Active」搶先體驗！多項科技升級、誠意擺上桌

▲福特Kuga Active試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲福特新一代Kuga將於10／2在台上市，此次《ETtoday車雲》參加媒體試駕，體驗新Kuga Active車型的改款實力。（圖／記者林鼎智攝、翻攝自Ford，以下同）

記者林鼎智／專題報導

福特新一代Kuga即將在10／2上市，此次《ETtoday車雲》參加媒體試駕，試駕車型就是這次改款新增的Kuga Active跨界車型。可別以為這次Kuga小改款只是加上13.2吋SYNC 4中控螢幕而已，其他像是頭燈照明技術、引擎動力、Co-Pilot360輔助系統也一併升級，在國產中型休旅級距可說是科技最先進、配備最有誠意的產品。

試駕車型：Kuga 1.5升Active（10／2上市）

▲福特Kuga Active資料 。（圖／翻攝自Ford）

▲新Kuga將有Vignale、Active車型，兩者皆有專屬配備、並皆搭載優化升級的1.5升汽油渦輪引擎。

新Kuga在今年初海外發表，福特六和也在時隔半年後，以比照歐規車型進行國產化，使台灣也是「全球唯三」生產歐規Kuga車型的市場（另外2處為美國、西班牙），在調校、零件供應商都「與歐規同步」，並且在國產化後送至德國進行撞擊測試，包括前向偏置撞擊、兒童安全防護等都符合規範。

▲福特Kuga Active資料 。（圖／翻攝自Ford）

▲福特Kuga Active資料 。（圖／翻攝自Ford）

▲新Kuga比照歐規車型進行國產化，使台灣也是「全球唯三」生產歐規Kuga車型的市場（另外2處為美國、西班牙）。

另外，客車版本不再只限Vignale獨享，此次新增的Kuga Active也是走客車認證，在少了客貨車橫桿後解放後座，使第2排可前後滑移15公分。外觀上，Kuga Active具有不少專屬配備，像是格狀造型的水箱護罩、18吋星型切削輪圈、專屬銘板／飾板等，另外小改款後也全面換上最新的福特廠徽識別。

▲福特Kuga Active試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲福特Kuga Active試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲福特Kuga Active試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲福特Kuga Active資料 。（圖／翻攝自Ford）

▲此次改款新增的Kuga Active車型具有專屬套件，並且也都換上新的廠徽Logo。

此次Kuga在照明科技上也導入高階品牌林肯（Lincoln）的技術，搭載Ford Pixel AI預判動態照明頭燈，全車使用126顆LED晶片，可根據原廠導航圖資、ADAS鏡頭、方向盤感知器等提供多達10種智慧照明模式，同時Glare Free智慧防眩光功能也以「垂直＋水平遮罩」方式遮蔽，較過往僅有垂直遮罩先進。

▲福特Kuga Active試駕 。（圖／記者林鼎智攝）

▲福特Kuga Active資料 。（圖／翻攝自Ford）

▲福特Kuga Active資料 。（圖／翻攝自Ford）

▲此次Kuga升級Pixel LED頭燈，可根據原廠導航圖資、ADAS鏡頭、方向盤感知器等提供多達10種智慧照明模式。

▲Pixel AI動態照明系統作動影片。

座艙方面，新Kuga Active採13吋全數位儀表、13.2吋SYNC4懸浮式中控螢幕，其中儀表、HUD抬頭顯示器都升級Vision X系統，不僅介面清晰，也能因應升級後的Co-Pilot360 Vision 2.2駕駛輔助系統，後者換上100°廣角前鏡頭、升級iACC 2.0預判型定速巡航，在結合原廠導航圖資下可根據前方路況主動調節速度，同時原廠也將Level2一鍵啟動整合在方向盤左側快捷鍵，另外也提供LCA車道維持三種調整功能，可依需求讓車道維持在「置中」、「偏左」或「偏右」的設定 。

▲福特Kuga Active試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲福特Kuga Active試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲福特Kuga Active試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲福特Kuga Active試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲座艙採13吋全數位儀表、13.2吋SYNC4懸浮式中控螢幕，並在方向排左側設有Level2一鍵啟動按鈕，而Kuga Active也有非鋪裝路面駕駛模式。

實際使用下，一鍵啟動Level 2功能後，iACC可提前預判道路狀況並調整速度，在抓取速限時相當迅速，省去超速扣牌的麻煩；不過考量到台灣速限落差大，使用上仍需注意。至於LCA車道輔助調整方面，則需在開啟該功能後，將方向盤持續偏向車道靠左or靠右後，即可完成設定，初次使用時也需要適應一下。

▲福特Kuga Active試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲iACC 2.0可提前預判道路狀況且調整速度，作動時儀表右側會出現箭頭。

▲福特Kuga Active試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲LCA車道維持可進行3種調整功能（置中、偏左、偏右），開啟功能後只要持續往一邊偏去即可設定完成，完成後儀表中的圖示也會顯示，如圖為車道維持「偏右」。

新Kuga Active採AGR-Premium人體工學麂皮座椅，雙前座具有18向電動調整／4向腿托調整／4向電動腰靠等功能，駕駛座還有3組記憶功能，後座也有6／4座椅分離、第2排前後滑移15公分、足踢式電動感應尾門等，加上後行李廂底版平整，可滿足休旅買家的空間需求。

▲福特Kuga Active試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲福特Kuga Active試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲Kuga Active採AGR-Premium人體工學麂皮座椅，雙前座具有18向電動調整／4向腿托調整／4向電動腰靠等功能（駕駛座3組記憶功能），第2排也能前後滑移15公分。

動力上，新Kuga Active也導入1.5升Ecoboost MPC模組化引擎，並採新款8速自排變速箱，在原廠優化下使最大馬力來到187匹，比改款前提升7匹，具有更好的變速箱換檔效率。另外根據先前曝光的能源局油耗測試，這具1.5升渦輪引擎的平均油耗為14.6km／L。

▲福特Kuga Active資料 。（圖／翻攝自Ford）

▲福特Kuga Active試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲新1.5升渦輪引擎最大馬力也提升7匹，來到187匹。

實際開下來新Kuga Active的起步反應靈敏，變速箱的換檔邏輯也有所提升，操控表現上仍是國產中型休旅優等生。另外，新Kuga Active的車室隔音也有明顯進步，搭配新升級的B&O音響（具Beosonic音效系統）下相得益彰。

▲福特Kuga Active試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲福特Kuga Active試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲此次試駕的Kuga Active起步反應靈敏，變速箱換檔邏輯也有所提升。

駕駛模式上，除了標準、節能、運動、防滑模式外，Kuga Active還具有專屬的非鋪裝道路駕駛模式，可提供輕度越野使用。整體來說，新Kuga Active在頭燈科技、Co-Pilot360駕駛輔助系統、動力表現上都有明顯升級，考量到客車認證且改款配備豐富下，倘若正式售價能比保發中心流出的117.9萬重置價格再實惠一些（報導請點此），將能為福特六和帶來一波衝刺銷量。

▲福特Kuga Active試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲若Kuga Active升級配備豐富，若正式售價能比保發中心的117.9萬重置價格再實惠一些，勢必能再帶來一波銷售。

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