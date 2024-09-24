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瑪莎拉蒂「最新敞篷跑車GranCabrio」預告9／26台灣發表

圖文／7Car 小七車觀點

繼今年 2 月稍早，Stellantis 旗下的義大利跑車製造廠 Maserati 正式亮相全新 GranCabrio 的實際樣貌後，如今將於近日正式進軍國內。Maserati 總代理台灣蒙地拿日前透過媒體邀請預告將於本月 9/26 (四)正式在台發表全新 Maserati GranCabrio，為國內層峰買家帶來最純正的義式奢華享受，詳細引進車型正式售價則有待原廠發表當日公布，本站 7Car<小七車觀點>將於 9/26 (四) 當日第一時間前往，並在發表後帶來更進一步的車款報導，敬請鎖定。

外觀方面，全新 Maserati GranCabrio 採用品牌最新設計語彙，看上去更加流線簡潔，在車頭下方兩側具有打通且更大面積的進氣口造型；車側依舊維持長車頭短車尾的輪廓，葉子版處銘牌也會根據車型而有所不同；車尾部分保留雙邊四出的設計，同時 Trofeo 亦透過更侵略的空氣分流器與碳纖維材質強化性能氣息。車頂軟篷提供五種顏色選擇，即使在時速高達 50km/h 的情況下也能在 14 秒內收起，另外更提供座椅頸部加熱設備，以防碰上寒冷的天氣。

進入車內，全新 Maserati GranCabrio 中控台上悉數搭載 12.3 吋全液晶數位儀錶板並搭配三幅式多功能方向盤，方向盤整合車輛功能按鍵，兩側還配有駕駛模式的旋鈕，中央則搭載 12.3 吋的多媒體觸控螢幕搭配 8.8 吋的 Comfort 舒適觸控屏幕，同時擁有環繞氣氛燈、智能數位時鐘，展現新世代車款的科技感受。

動力性能方面，全新 Maserati GranCabrio 車系推出象徵三叉戟品牌高性能系列的 Trofeo 版本，並採用首次亮相於 MC20 旗艦超跑上的 Nettuno 海王星 3.0升V6雙渦輪引擎，可爆發出 542 匹 (550cv) 的最大馬力，完美展現源自賽道的不凡性能。

Maserati 總代理臺灣蒙地拿已在 2023 年正式導入 GranTurismo 車型，並於今年 6 月時再度引進 GranTurismo / Grecale Folgore 純電車型，其正式建議售價分別為新臺幣 899 萬元起、新臺幣 499 萬元起，為品牌在台新世代純電車型展開新的篇章。而 Maserati 近年來積極推展 Folgore 電動化策略，不僅成為第一間參與 ABB FIA Formula E World Championship 電動方程式賽車的義大利車廠，也將成為首間完全電動化的義大利豪華品牌。而品牌推行電動化至今，已推出 GranTurismo 以及 Grecale Folgore 雙純電車款，接續來到 2025 年時則會推出 MC20 超跑、下一代 Quattroporte 房車及 Levante 休旅車的純電動版本，使品牌於 2030 年實現全面電動化的目標。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Maserati瑪莎拉蒂GranCabrio敞篷車跑車超跑汽車新車

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