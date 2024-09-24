Honda「新年式X-ADV」跨界重機升級！標配定速巡航、DCT變速箱優化

▲影片來源：Honda



記者林鼎智／綜合報導

趕在11月米蘭車展前，義大利Honda二輪部門也在今（24）日推出2025年式X-ADV！這款歐洲暢銷跨界重機此次改款除了換上新款雙LED頭燈、DRL日行燈組外，也標配升級定速巡航、優化DCT雙離合自手排變速箱，另外還新增3款車色並通過Euro 5+排放法規，預計台灣市場也會導入。

▲Honda推出2025年式X-ADV，此次標配升級定速巡航、新增車色，同時也優化DCT變速箱 。（圖／翻攝自Honda，以下同）

新X-ADV此次新增石墨黑、珍珠白、灰色，另外也提供特仕版黃色車色。外觀換上重新設計的雙LED頭燈、DRL日行燈造型，並將方向燈也整合在內。同時為了實現友善環境的目標，原廠在車身塑料件、風鏡採環保材質，風鏡也具有3段可調功能，並且5吋TFT全彩儀表也具有Honda RoadSync連結功能，具有更便利連接性。

▲X-ADV具有三段風鏡調整、TFT 5吋儀表，可支援Honda RoadSync連結功能。



另外，新年式X-ADV也針對座椅泡棉重新設定，具有更舒適的乘坐感、並且新的座椅造型也具有更好的置腳性。而22公升的車廂內也設有USB-C充電插孔，並提供隔層讓置物更多元。

▲新X-ADV也重新優化坐墊造型、泡棉，提升舒適性。



Honda X-ADV的動力同樣搭載745c.c.水冷並列雙缸引擎，具有最大馬力58.6匹／6,750rpm、7.03公斤米扭力／4,750rpm，搭配6速DCT雙離合變速箱下具有平均油耗27.8km／L表現。輪圈採前17吋、後15吋配置，搭配前41mm倒叉、後Pro-Link中置多連桿，至於電控系統則具備ABS防煞車鎖死、HSTC循跡控制（3段+關閉）、4種駕駛模式（Sport、Standard、Rain、Gravel與Individual）等。

▲動力同樣維持745c.c.水冷並列雙缸引擎，具有最大馬力58.6匹／7.03公斤米扭力。