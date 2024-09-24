115萬！全台最後一輛「韓系越野休旅」領牌車出清　未上市先下殺

▲台灣雙龍汽車官方臉書出售全台最後一輛Torres領牌車。（圖／翻攝自雙龍汽車 SsangYong Taiwan）



記者林鼎智／綜合報導

台灣雙龍汽車（現為KG Mobility）近日於官方臉書釋出全台最後一輛Torres領牌車，這款韓系越野休旅原訂於今年第2季上市，不過後續因永嘉雙龍營運策略改變而暫停新車導入，雙龍也陸續出清旗下Rexton、Korando、Tivoli等車款，並在近日釋出最後一輛Torres領牌車，售價115萬。

雖說Torres並未上市，但從保發中心的資料中，可見Torres的重置價格為148.8萬，當時共送驗前驅、4驅車型，可說是全台唯二的Torres。不過另一台叢林綠領牌車（125萬）已售出，目前僅剩唯一一輛鉑金灰車色的Torres領牌車，預料為前驅車型，雙龍也以115萬元出售。

這款Torres韓系越野休旅是在2022年6月全球發表，車長4,700mm、車寬1,890mm、車高1,710mm，軸距2,680mm，尺碼為中型休旅級距；座艙也是新世代佈局，具有12.5吋數位儀表、9吋中控螢幕與8吋空調面板，後行李廂空間為703-1,662公升。

動力上，Torres採1.5升汽油渦輪引擎、搭配Aisin 6速手自排變速箱，具有最大馬力163匹／28.6公斤米扭力，全車8具氣囊，並具有Deep Control智慧輔助駕駛系統。

▲原訂在第2季推出的Torres休旅，先前流出售價為148.8（前驅）、158.8（4驅），現在出售領牌車為115萬。（圖／翻攝自SsangYong）