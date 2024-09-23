金卡戴珊「新愛車Cybertruck」曝光！改裝26吋復古框、霧面灰超科幻

▲金卡戴珊的特斯拉Cybertruck改裝相當前衛，全車也換上霧面灰、26吋復古輪圈。（圖／翻攝自Instagram／platinum_group）



記者林鼎智／綜合報導

美國實境秀名人金卡戴珊（Kim Kardashian）擁有不少名車，並且熱衷將每一輛愛車改為灰色。最近她的新車就是特斯拉Cybertruck電動皮卡，不僅同樣換上客製化灰色塗裝，還搭配26吋Forgiato復古輪框，相當吸睛。

金卡戴珊的Cybertruck是由一間Platinum Motorsport改裝廠操刀，外觀不再是原廠的不鏽鋼車身，而是換上霧面灰塗裝，雖然改裝廠並未詳細說明，但要在不鏽鋼車身上烤漆，勢必得先經過特殊底漆處理，才能確保色漆能持久附著在Cybertruck上。

▲包括原本黑色輪拱、保桿也都採霧面灰烤漆，並且再將車身高度降低，讓金卡戴珊的Cybertruck相當吸睛。

值得一提的是，這套霧面灰塗裝也同樣用在金卡戴珊的其他愛車上，像是藍寶堅尼Urus、邁巴赫S580與勞斯萊斯Phantom等。除了塗裝一致外，這輛Cybertruck也換上26吋Forgiato復古輪框，該輪圈採實心圓盤樣式，並具有浮動式輪孔蓋設計，整體視覺更加前衛。

不僅如此，「百改降為先」，雖然Cybertruck本身就配備氣壓懸吊，但金卡戴珊的Cybertruck似乎又更低趴了不少，加上原廠黑色的保桿、側裙、輪拱也都同樣施以霧面灰處理，讓這輛電動皮卡更有科幻風格。

