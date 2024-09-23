▲Suzuki DR-Z 400自2000年上市，最近有許多跡象顯示明年將改款升級，圖為現行款。（圖／翻攝自Suzuki）



記者林鼎智／綜合報導

Suzuki（鈴木）DR-Z 400越野重機自2000年上市，共有Dual Sport、Supermoto兩種車型，並即將在明年滿25周年。近日原廠的專利文件也曝光，有望為這款越野重機換上新車架、電子節流閥等升級。

從美國商標局專利文件中，可看到Suzuki共申請2項專利、以及新的引擎設計。其中新的電子節流閥可在同體積下，取代原本的傳統化油器，這也意味著DR-Z 400將換上噴射系統，以符合排放法規。

▲專利圖中具有新的電子節流閥、同時車架、油箱造型也十分像似，讓人好奇Suzuki是否會在25周年之際推出新一代DR-Z 400。（圖／翻攝自motorcycle.com）



不僅如此，專利圖中的重機外型與Suzuki RM-Z十分相似，引擎與DR-Z的水冷398c.c.單缸引擎相同，其他包括油箱形狀、車架設計也相當雷同，也讓外界好奇新一代DR-Z是否會換上新車架、甚至從5速升級成6速變速箱。

動力上，現行款DR-Z 400具有最大馬力40匹／7,500rpm、最大扭力4公斤米／6,500rpm，並配備49mm正叉，具有14段壓縮、18段回彈調整，車重僅141公斤，是不少越野車迷喜愛的車款。