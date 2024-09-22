美國最便宜新車「Nissan新年式Versa」開賣！入手價合新台幣55萬起

圖文／7Car 小七車觀點

Nissan 日前在美國推出 2025 年式 Versa 車系，編成與含運送的建議售價分別是 Versa S 5MT (17,190 美元起，約合新台幣 55 萬元起)、Versa S Xtronic (18,990 美元起，約合新台幣 60.7 萬元起)、SV (20,490 美元起，約合新台幣 65.5 萬元起) 及 SR (21,190 美元起，約合新台幣 67.8 萬元起)。

▲Nissan 日前在美國推出 2025 年式 Versa 車系，並表示此車仍為美國售價最便宜的新車之一。

Nissan 表示，2025 年式 Versa 仍為美國售價最便宜的新車之一，進入此年式新增了全新 Nissan Maintenance Care 維修保養計畫，提供 3 次的預付機油更換服務，可在交車 2 年或行駛 24,000 英哩 (約 38,624 公里) 內使用。

▲美規 2025 年式 Versa 新增了全新 Nissan Maintenance Care 維修保養計畫，提供 3 次的預付機油更換服務。

外觀方面，美規 2025 年式 Versa 在 S 及 SV 車型升級 LED 頭燈及 LED 導光條，SR 車型配備黑色鍍鉻水箱罩、SR 專屬徽飾、17 吋鋁合金輪圈、黑色烤漆車外後視鏡蓋及尾翼。

▲美規 2025 年式 Versa 在 S 及 SV 車型升級 LED 頭燈及 LED 導光條，SR 車型配備黑色鍍鉻水箱罩。

內裝方面，美規 2025 年式 Versa 標準配備 7 吋多媒體螢幕，支援 Apple CarPlay® 與 Android Auto™ 智慧手機連接功能，而 SR 車型更升級為 8 吋，並搭載皮革包覆方向盤、SR 專屬織布座椅以及帶有橘色車縫線的 Prima-Tex 儀錶台飾板。

▲美規 2025 年式 Versa 標準配備 7 吋多媒體螢幕，支援 Apple CarPlay® 與 Android Auto™ 智慧手機連接功能。

安全科技方面，美規 2025 年式 Versa 標準配備 Nissan Safety Shield® 360 套件，提供 P-IEB 行人防追撞緊急煞車系統、LDW 車道偏離警示系統、RR-AEB 後方緊急煞車系統與 AHB 遠近光燈自動調節系統。另外也可選配 BSW 盲點警示系統及 RCTA 後方車側警示系統。而最高階的 SR 車型則升級 ICC 智慧型定速控制系統，SV 和 SR 車型都新增了 IDA 智慧疲勞駕駛警示。

動力配置方面，美規 2025 年式 Versa 採用 1.6 升直列 4 缸自然進氣引擎，配上 Xtronic 無段變速系統，或 S 車型選則的 5 速手排變速箱，可輸出 122hp 最大馬力。國內市場方面，目前 Nissan 總代理裕隆日產汽車未導入 Versa 或雙生的 Almera 車系販售。