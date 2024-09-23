入手漲12萬！台灣奧迪「A8旗艦房車」編成調整　新增S Line黑化版

▲台灣奧迪針對旗艦房車A8調整車系編成售價，入手門檻漲12萬，並新增S Line Black車型 。（圖／翻攝自Audi，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

台灣奧迪（Audi）針對A8旗艦房車調整車系編成配備，在既有的A8 55 TFSI quattro享馭版、A8 L 55 TFSI quattro享馭版車型下，再額外各新增一款S Line Black車型，使全車系來到4車型編成，入手門檻也調漲12萬，來到438萬起。

Audi A8車系編成售價

A8 55 TFSI quattro享馭版：450萬（漲12萬、增隔音玻璃）

A8 55 TFSI quattro S Line Black：450萬（新增車型、S Line外觀套件、20吋輪圈、黑色外觀套件Plus等）

A8 L 55 TFSI quattro享馭版：568萬（漲12萬、增隔音玻璃）

A8 L 55 TFSI quattro S Line Black：568萬（新增車型、S Line外觀套件、20吋輪圈、黑色外觀套件Plus等）

▲奧迪A8車系新增S Line Black車型，在與享馭版同樣售價下等於加配備不加價。（圖／記者林鼎智製表）

新A8、A8 L皆調漲12萬元，並在配備上皆升級標配隔音玻璃，其中A8標準軸來到450萬、長軸車型則是568萬。此次新增的S Line Black版本與享馭版同價，不過配備上更多了黑色外觀套件（黑色廠徽／水箱護罩／窗框／後視鏡蓋）、S Line外觀套件（前後保桿、S Line徽飾、20吋Audi Sport鋁圈），同時內裝也有鋼琴黑烤漆飾板、隔音玻璃，在售價一樣下，等於加配備不加價。

動力上，A8皆採55 TFSI quattro單一動力，採3.0升V6汽油渦輪引擎+48V輕油電系統，搭配8速手自排變速箱，具有最大馬力340匹／31公斤米扭力，標準軸0-100km／h加速5.6秒，長軸車型則是5.7秒。

▲A8皆採55 TFSI quattro單一動力，具有最大馬力340匹／31公斤米扭力。