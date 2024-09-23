Nissan「全新4門油電轎跑」量產現身！對手鎖定TOYOTA Camry

▲Nissan全新轎跑大陸現身測試，將採用PHEV插電式油電。（圖／翻攝自IG@cars_secrets、Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

今年4月北京車展亮相的Nissan Evo Concept讓人驚豔，原廠當然沒打算放著好看，近來已有測試車被捕獲為後續的市售量產作準備，Nissan將推出的全新量產4門轎跑，可是家族中罕見的PHEV插電式油電，將鎖定TOYOTA Camry、Mazda EZ-6而來！

▲Nissan Evo Concept造型搶眼、辨識度超高。

接下來房車市場又開始熱鬧起來，不僅有Mazda EZ-6，就連Nissan也在準備1款全新的4門轎跑房車，雖然神秘的測試車偽裝貼紙包裹的密不透風，但從細節觀察，其前身就是今年4月亮相的Nissan Evo Concept。

Nissan今年4月一口氣展出Epoch Concept、Epic Concept、Era Concept與Evo Concept等4款概念車，與東風日產合作開發，鎖定各種不同級距，涵蓋全電動、PHEV等技術，而此次現身的Evo Concept將成為開路前鋒。

▲Nissan Evo Concept量產預計明年發表。

與過去的e-Power技術略有不同，量產的Nissan Evo Concept將採用家族少見的PHEV插電式油電，雖然目前動力規格官方尚未透露，但已知配有e-4ORCE四輪驅動技術，車內更有舒適的零重力紓壓座椅、全新數位座艙車載系統，用來作為家族未來發展走向。