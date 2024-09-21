【周焦點】台灣TOYOTA神車休旅售價曝　福特新Kuga預告　福斯休旅開賣

▲改款新TOYOTA Corolla Cross、福特Kuga 10月見、福斯電動休旅上市。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

10月台灣新車超級熱鬧，TOYOTA Corolla Cross、福特Ford Kuga不約而同相約10月發表；鎖定強敵特斯拉Model Y而來，台灣福斯首款電動車ID.4、ID.5上市；PGO摩特動力推出全新Spring 125 TCS Soteria與J-bubu ABS Soteria，搶攻2輪機車市場！

▲TOYOTA Corolla Cross神車休旅不藏了！預計10月1日改款上市。

台灣和泰10月要派出王牌TOYOTA Corolla Cross神車新休旅，預計10月1日上市小改款（連結），台灣維持1.8升汽油、1.8升油電兩種規格，汽油開價85.9萬起、油電售價91.5萬起，改款重點除了有全新的造型，還有升級關鍵的電子手剎車與12.3吋數位儀錶。

▲福特改款新Kuga有望追加全新的Active新選擇。

緊跟在TOYOTA Corolla Cross之後，台灣福特六和Kuga預計10月2日推出小改款（連結），台灣改款新Kuga維持1.5升、2.0升渦輪配置，針對外觀、內裝升級，藉由喜迎最新小改款，有望導入國外Kuga Active新跨界！

▲台灣福斯派出ID.4、ID.5休旅參戰電動車市場。

劍指特斯拉Model Y而來，台灣福斯首款電動車上市（連結），引進級距最受歡迎的ID.4、ID.5兩款電動休旅，ID.4售價169.8萬起、ID.5為186.8萬起，採MEB平台，最大續航力556公里，預計10月開始交車。

▲PGO兩款新車開賣。

PGO摩特動力上市全新Spring 125 TCS Soteria與J-bubu ABS Soteria（連結），Spring 125 TCS Soteria售價99,800元（現金享購車金6,000元、優惠價93,800元含牌險），J-bubu ABS Soteria（限量240台）則為92,800元（現金享購車金6,000元、優惠價86,800元含牌險）。