92800元起！PGO「新Spring 125 TCS 、J-bubu ABS」安全升級上市

▲PGO摩特動力推出Spring 125 TCS Soteria、J-bubu ABS Soteria，分別導入TCS循跡控制、ABS防煞車鎖死系統。（圖／翻攝自PGO，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

在先前註冊Soteria商標後，PGO摩特動力今（19）日也推出全新Spring 125 TCS Soteria與J-bubu ABS Soteria（限量240台），售價分別為99,800元、92,800元，透過導入TCS循跡控制系統、升級ABS防鎖死煞車系統提升騎乘安全性。

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Spring 125 TCS Soteria：99,800元（現金享購車金6,000元、優惠價93,800元含牌險）

J-bubu ABS Soteria（限量240台）：92,800元（現金享購車金6,000元、優惠價86,800元含牌險）

Soteria在古希臘神話中是守護安全與救贖的女神，此次PGO新Spring 125 TCS Soteria除了搭載4V Robust油冷引擎，具有10.88匹馬力同級最大輸出外，也採用Bosch TCS循跡控制系統、ABS防煞車鎖死系統與ECU韌體等，不論是溼滑路面或突發狀況都能提供全方位安全保障。

▲Spring 125 TCS Soteria配備Keyless免鑰匙系統，具有740mm低座高、省力中柱等設計。

新Spring 125 TCS Soteria也配備Keyless免鑰匙系統、智能App，提供車況診斷、LED氣氛燈調整、儀表晶片防盜、保養維修履歷等功能，具有740mm低座高、305mm腳踏空間及省力中柱等設計，平均油耗可達42.6km／L。

全新J-bubu ABS Soteria方面，則限量240台，外觀承襲歐風復古風格，並增添深暖灰、搖滾黑2款新車色，同時也搭載Bosch噴射系統、Bosch ABS防煞車鎖死系統，動力同樣採油冷4V Robust引擎，具有10.88匹馬力，平均油耗為46km／L。