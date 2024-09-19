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紅斑馬大升級！國道警察「BMW新世代520i警車」大量交付畫面曝光

圖文／7Car 小七車觀點

據《臺灣-警用車輛分享討論區》近日揭露內政部警政署國道公路警察局今 (9/18) 日點交一批全新世代 BMW 5-Series 警用車，未來將協助員警執行公共安全任務，並增強高速公路上的安全與保障。

紅斑馬大升級！　國道公路警察局交付大量全新世代 BMW 520i

▲圖片授權：《臺灣-警用車輛分享討論區》許米歐

據了解，照片中的全新「紅斑馬」部隊為全新 G60 世代 BMW 520i，與目前臺灣總代理汎德所導入的市售車型相比，除了擁有鮮明的紅白相間塗與警示燈外，也缺少了運動化的 M Sport 套件，採用較為保守的前後保險桿樣式，同時更配上較小尺寸的五輻式雙肋樣式鋁圈。

紅斑馬大升級！　國道公路警察局交付大量全新世代 BMW 520i

紅斑馬大升級！　國道公路警察局交付大量全新世代 BMW 520i

紅斑馬大升級！　國道公路警察局交付大量全新世代 BMW 520i

紅斑馬大升級！　國道公路警察局交付大量全新世代 BMW 520i

動力方面，目前國內所販售的 BMW 520i (G60) 搭載新世代 2.0L BMW TwinPower Turbo 直列四缸渦輪增壓引擎，搭配 48V 高效複合動力科技與 Steptronic 八速手自排變速箱，可於 4,400rpm 時創造出 190 (+11) 匹最大馬力，310Nm 最大扭力可於 1,500rpm 時即可湧現，0-100km/h 加速可在 8.1 秒達成，懸吊採用前鋁合金雙 A 臂、後鋁合金多連桿的配置。

紅斑馬大升級！　國道公路警察局交付大量全新世代 BMW 520i

BMW 5-Series 在性能、操控性以及安全性等方面已經成為全球中大型房車的標竿之一，而內政部警政署國道公路警察局使用該車系作為警用車輛也已經行之有年，如今換上新血，相信能夠加強員警同仁們的執勤效率！

紅斑馬大升級！　國道公路警察局交付大量全新世代 BMW 520i

▲圖片授權：《臺灣-警用車輛分享討論區》許米歐

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：BMW520i國道警察公路警車汽車新車紅斑馬警察車

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