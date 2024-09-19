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Yamaha「新年式R1、R1M」跑車升級！換搭Brembo卡鉗、定風翼上身

▲影片來源：Yamaha

記者林鼎智／綜合報導

北美Yamaha（山葉）公布2025年式YZF-R1、YZF-R1M仿賽重機，此次新年式外觀最明顯變化就是新增碳纖維前定風翼，提升空力表現，同時新R1也升級懸吊、煞車系統，取消原本雙子星卡鉗，換上Brembo Stylema與總泵，預計11月就會在美國上市，售價為18,999美元起，折合新台幣約60.7萬元。

▲2025 Yamaha YZF-R1、R1M。（圖／翻攝自Yamaha）

▲2025 YZF-R1。（圖／翻攝自Yamaha）

▲2025 Yamaha YZF-R1、R1M新年式升級亮相，車頭皆增添碳纖維定風翼，將有助於空力表現。（圖／翻攝自Yamaha，以下同）

美規新年式YZF-R1共有Team Yamaha Blue藍、Matte Raven Black黑2種車色，原廠根據MotoGP賽事經驗，為新年式R1、R1M的車頭增添碳纖維定風翼，該定風翼可有助於前輪浮舉系統、並可優化過彎、煞車時的動態表現。

▲2025 Yamaha YZF-R1、R1M。（圖／翻攝自Yamaha）

▲該碳纖維定風翼是以MotoGP賽事經驗，有助於前輪浮舉系統、並可優化過彎、煞車時的動態表現。

除了車頭的空力套件外，新R1也換上新款KYB前43mm全可調倒叉，新倒叉具有獨立調整旋鈕，右側旋鈕為回彈阻尼、左側為高低速壓縮，同時下方還有氣壓調整旋鈕。新倒叉也採新的塗層技術，呈現金色／青銅色外型，官方聲稱新倒叉具有更好的穩定性與阻尼反應表現。

煞車方面，新R1也捨棄過往雙子星卡鉗、Nissin總泵配置，改採Brembo Stylema一體式輻射卡鉗、Brembo直推總泵；原廠還優化座椅材質，透過新的紋路與材質提升防滑性。

▲2025 Yamaha YZF-R1、R1M。（圖／翻攝自Yamaha）

▲2025 Yamaha YZF-R1、R1M。（圖／翻攝自Yamaha）

▲2025 Yamaha YZF-R1、R1M。（圖／翻攝自Yamaha）

▲新年式R1也捨棄過往雙子星卡鉗與Nissin總泵的搭配，改採Brembo Stylema一體式卡鉗、Brembo直推總泵，另外也更新坐墊材質。

至於更高階的R1M方面，新年式同樣升級定風翼、座椅材質，其他則同樣維持不變，具有Ohlins NPX前後電子懸吊等，售價則是27,699美元，折合新台幣88.5萬元。

▲2025 Yamaha YZF-R1、R1M。（圖／翻攝自Yamaha）

▲2025 Yamaha YZF-R1、R1M。（圖／翻攝自Yamaha）

▲2025 Yamaha YZF-R1、R1M。（圖／翻攝自Yamaha）

▲新年式YZF-R1M同樣升級定風翼、座椅材質，其他則維持不變。

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