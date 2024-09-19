ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

上汽大通「新電動皮卡車」亮相！雙色內裝、新底盤結構可續航430km

▲上汽大通新電動皮卡eTerron 9。（圖／翻攝自Maxus）

▲上汽大通推出新電動皮卡車eTerron 9，將在今年底於歐洲上市。（圖／翻攝自Maxus，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

上汽大通（Maxus）在德國漢諾威車展上發表新電動皮卡eTerron 9，該車比福特Ranger、TOYOTA Hilux還大，大通聲稱eTerron 9是「歐洲第一輛以電動車平台打造的4x4電動皮卡」，預計年底前就會在歐洲上市。

▲上汽大通新電動皮卡eTerron 9。（圖／翻攝自Maxus）

▲官方聲稱eTerron 9是歐洲第一輛以電動車平台打造的4x4電動皮卡。

上汽大通的eTerron 9車長5,500mm，比福特Ranger長140mm、TOYOTA Hilux長175mm；外觀視覺前衛，以「New Electrified Mecha」為設計風格，並採全封閉式水箱護罩、車身防刮塑料材質，結合C型日行燈及垂直頭燈組，車頭還有236公升的前行李箱置物空間。

▲上汽大通新電動皮卡eTerron 9。（圖／翻攝自Maxus）

▲上汽大通新電動皮卡eTerron 9。（圖／翻攝自Maxus）

▲eTerron 9車長5,500mm，比福特Ranger長140mm、TOYOTA Hilux長175mm，車頭還有236公升的前行李箱置物空間。

第2排座椅也設有電動傾倒設計，只要按一下按鈕就能向前傾倒，加上後車斗下能載運長度2,400mm的物品。座艙方面則以雙色皮革為主，搭配雙幅式方向盤、懸浮式曲面螢幕，並提供多達20個置物空間、駕駛座電調8向通風按摩座椅。

▲上汽大通新電動皮卡eTerron 9。（圖／翻攝自Maxus）

▲上汽大通新電動皮卡eTerron 9。（圖／翻攝自Maxus）

▲上汽大通新電動皮卡eTerron 9。（圖／翻攝自Maxus）

▲eTerron 9座艙雙色皮革、雙幅式方向盤、懸浮式螢幕，第2排隔板還能傾倒直通後車斗，使載運物品最長可達2,400mm。

上汽大通eTerron 9電動皮卡採雙馬達4輪驅動，搭配102kWh LFP磷酸鐵鋰電池，具有最大馬力442匹、0-100km／h加速5.8秒表現，WLTP續航力則達430公里，在使用115kW快充下可於40分鐘完成10-80%充電，另外也提供V2L（Vehicle to Load）外接供電功能。

新eTerron 9採半單體式結構，具有一體成型車身與非乘載式底盤的優勢，也讓eTerron 9的最大拖曳力達到3,500公斤、最大負載重量為620公斤，並具有高低可調的氣壓懸吊與駕駛模式選擇，包括Normal、Sand、Mud與自訂等。

▲上汽大通新電動皮卡eTerron 9。（圖／翻攝自Maxus）

▲上汽大通新電動皮卡eTerron 9。（圖／翻攝自Maxus）

▲上汽大通新電動皮卡eTerron 9。（圖／翻攝自Maxus）

▲eTerron 9採半單體式結構，具有一體成型車身與非乘載式底盤的優勢，最大拖曳力達3,500公斤、最大負載重量為620公斤，並具有高低可調的氣壓懸吊與駕駛模式選擇。

►8月車市銷售出爐！「特斯拉Model Y」衝上第4　MG廠休調整受影響

►9月購車「福特、速霸陸」降價！二輪拼開學季、本田CB300R僅19.9萬

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車電動皮卡上汽大通MaxuseTerron 9續航雙馬達4驅拖曳RangerHilux

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

8月車市銷售出爐！「特斯拉Model Y」衝上第4　MG廠休調整受影響

8月車市銷售出爐！「特斯拉Model Y」衝上第4　MG廠休調整受影響

台灣馬自達發布2召修！汽油泵浦、後攝影機瑕疵多款車型受影響

台灣馬自達發布2召修！汽油泵浦、後攝影機瑕疵多款車型受影響

預售79.9萬起！台灣「新年式KIA Stonic」油電潮旅配備升級不漲價

預售79.9萬起！台灣「新年式KIA Stonic」油電潮旅配備升級不漲價

Aston Martin「新一代Vanquish」亮相！搭新V12引擎成最速量產車

Aston Martin「新一代Vanquish」亮相！搭新V12引擎成最速量產車

9月購車「福特、速霸陸」降價！二輪拼開學季、本田CB300R僅19.9萬

9月購車「福特、速霸陸」降價！二輪拼開學季、本田CB300R僅19.9萬

賓士推出「AMG GT賽事珍藏版」　限量200台、Petronas國油元素上身

賓士推出「AMG GT賽事珍藏版」　限量200台、Petronas國油元素上身

最新文章

賓士推出「AMG GT賽事珍藏版」2024-09-19

169.8萬起！台灣福斯電動休旅ID.4、ID.5上市2024-09-19

Yamaha新年式R1、R1M重機升級2024-09-19

上汽大通「新電動皮卡車」亮相2024-09-19

「奇瑞入門休旅」鎖定Yaris Cross進軍澳洲2024-09-19

「新一代MG HS休旅」西班牙開賣2024-09-19

國道警察BMW新世代520i警車大量交付2024-09-19

台灣「福斯商旅福祉車」叫車服務更方便2024-09-18

TOYOTA Sienna美規新年式升級2024-09-18

新一代「速霸陸油電休旅」合作TOYOTA2024-09-18

熱門文章

TOYOTA「RAV4放大版7人座」新年式亮相2024-09-18

「新一代MG HS休旅」西班牙開賣2024-09-19

國道警察BMW新世代520i警車大量交付2024-09-19

85.9萬起！台灣「改款TOYOTA神車休旅」配備流出2024-09-16

TOYOTA Sienna美規新年式升級2024-09-18

「HONDA入門休旅」新車開賣空間不輸HR-V2024-09-17

台灣福特新Kuga確定10／2上市2024-09-18

「TOYOTA神車跨界、福特新Kuga」10月拚人氣2024-09-18

「Nissan 8人座人氣MPV」日本降價開賣2024-09-11

新一代「速霸陸油電休旅」合作TOYOTA2024-09-18

相關新聞

紅斑馬大升級！國道警察「BMW新世代520i警車」大量交付畫面曝光

紅斑馬大升級！國道警察「BMW新世代520i警車」大量交付畫面曝光

TOYOTA 「7人座MPV」美規升級！標配後座警示功能、內裝材質優化

TOYOTA 「7人座MPV」美規升級！標配後座警示功能、內裝材質優化

台灣福特「新一代Kuga」確定10／2上市！雙動力、SYNC4大螢幕上身

台灣福特「新一代Kuga」確定10／2上市！雙動力、SYNC4大螢幕上身

福特「暢銷中型皮卡」新增PHEV油電動力！一出場就成扭力王

福特「暢銷中型皮卡」新增PHEV油電動力！一出場就成扭力王

TOYOTA「RAV4放大7人座」新年式亮相！折合新台幣125萬　25周年新車曝光

TOYOTA「RAV4放大7人座」新年式亮相！折合新台幣125萬　25周年新車曝光

讀者迴響

熱門文章

TOYOTA「RAV4放大7人座」新年式亮相！折合新台幣125萬　25周年新車曝光

TOYOTA「RAV4放大7人座」新年式亮相！折合新台幣125萬　25周年新車曝光

「新一代MG HS休旅」西班牙開賣！1.5升雙動力折合新台幣106萬

「新一代MG HS休旅」西班牙開賣！1.5升雙動力折合新台幣106萬

紅斑馬大升級！國道警察「BMW新世代520i警車」大量交付畫面曝光

紅斑馬大升級！國道警察「BMW新世代520i警車」大量交付畫面曝光

85.9萬起！台灣「改款TOYOTA神車休旅」配備流出　終於有電子手剎車

85.9萬起！台灣「改款TOYOTA神車休旅」配備流出　終於有電子手剎車

TOYOTA 「7人座MPV」美規升級！標配後座警示功能、內裝材質優化

TOYOTA 「7人座MPV」美規升級！標配後座警示功能、內裝材質優化

「HONDA全新入門休旅」空間不輸HR-V！特仕新車折合新台幣50萬有找

「HONDA全新入門休旅」空間不輸HR-V！特仕新車折合新台幣50萬有找

台灣福特「新一代Kuga」確定10／2上市！雙動力、SYNC4大螢幕上身

台灣福特「新一代Kuga」確定10／2上市！雙動力、SYNC4大螢幕上身

10月國產休旅超熱鬧！「TOYOTA神車跨界、福特新Kuga」夾擊MG HS

10月國產休旅超熱鬧！「TOYOTA神車跨界、福特新Kuga」夾擊MG HS

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366