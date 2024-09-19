上汽大通「新電動皮卡車」亮相！雙色內裝、新底盤結構可續航430km

▲上汽大通推出新電動皮卡車eTerron 9，將在今年底於歐洲上市。（圖／翻攝自Maxus，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

上汽大通（Maxus）在德國漢諾威車展上發表新電動皮卡eTerron 9，該車比福特Ranger、TOYOTA Hilux還大，大通聲稱eTerron 9是「歐洲第一輛以電動車平台打造的4x4電動皮卡」，預計年底前就會在歐洲上市。

▲官方聲稱eTerron 9是歐洲第一輛以電動車平台打造的4x4電動皮卡。



上汽大通的eTerron 9車長5,500mm，比福特Ranger長140mm、TOYOTA Hilux長175mm；外觀視覺前衛，以「New Electrified Mecha」為設計風格，並採全封閉式水箱護罩、車身防刮塑料材質，結合C型日行燈及垂直頭燈組，車頭還有236公升的前行李箱置物空間。

▲eTerron 9車長5,500mm，比福特Ranger長140mm、TOYOTA Hilux長175mm，車頭還有236公升的前行李箱置物空間。



第2排座椅也設有電動傾倒設計，只要按一下按鈕就能向前傾倒，加上後車斗下能載運長度2,400mm的物品。座艙方面則以雙色皮革為主，搭配雙幅式方向盤、懸浮式曲面螢幕，並提供多達20個置物空間、駕駛座電調8向通風按摩座椅。

▲eTerron 9座艙雙色皮革、雙幅式方向盤、懸浮式螢幕，第2排隔板還能傾倒直通後車斗，使載運物品最長可達2,400mm。



上汽大通eTerron 9電動皮卡採雙馬達4輪驅動，搭配102kWh LFP磷酸鐵鋰電池，具有最大馬力442匹、0-100km／h加速5.8秒表現，WLTP續航力則達430公里，在使用115kW快充下可於40分鐘完成10-80%充電，另外也提供V2L（Vehicle to Load）外接供電功能。

新eTerron 9採半單體式結構，具有一體成型車身與非乘載式底盤的優勢，也讓eTerron 9的最大拖曳力達到3,500公斤、最大負載重量為620公斤，並具有高低可調的氣壓懸吊與駕駛模式選擇，包括Normal、Sand、Mud與自訂等。

▲eTerron 9採半單體式結構，具有一體成型車身與非乘載式底盤的優勢，最大拖曳力達3,500公斤、最大負載重量為620公斤，並具有高低可調的氣壓懸吊與駕駛模式選擇。