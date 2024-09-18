福特「暢銷中型皮卡」新增PHEV油電動力！一出場就成扭力王

▲福特推出Ranger PHEV插電式油電車型，將率先於歐洲上市，目前尚未公布售價。（圖／翻攝自Ford，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

福特（Ford）於2024漢諾威IAA交通運輸展上推出Ranger PHEV插電式油電車型，並提供搭載Stormtrak套件的首發版，Ranger PHEV保有強悍的拖曳力、越野性能與純電動續航力，將交由南非Silverton工廠生產，並陸續在歐洲、澳洲與紐西蘭販售，最快明年春季首批交車。

▲Ranger PHEV保有燃油車型的拖曳力、最大承重表現，外觀也相差不多。



Ranger PHEV以2.3升Ecoboost汽油渦輪引擎結合102匹電動馬達、11.8kWh電池與10速自排變速箱組成，搭配e-4WD 4輪驅動系統，具有綜效馬力279匹／70.4公斤米扭力峰值，比Ranger一般汽／柴油車型表現出色，雖然馬力仍比Ranger Raptor小，但出色的扭力表現也讓Ranger PHEV成為該車系的扭力王。

▲Ranger PHEV以2.3升Ecoboost汽油渦輪引擎結合102匹電動馬達、11.8kWh電池與10速自排變速箱組成，具有綜效馬力279匹／70.4公斤米扭力峰值。



福特也指出，Ranger PHEV可純電續航45公里，原廠還升級Pro Power Onboard外接供電功能，可透過2.3kW或選配的6.9kW轉接器，為工具、電子設備或露營車供電。另外，Ranger PHEV也具有1,000公斤最大乘載、最大拖曳力3,500公斤表現，與一般燃油車型相同；福特也考量到Ranger PHEV的車重分配，重新調整懸吊系統。

▲原廠也升級Ranger PHEV的Pro Power Onboard外接供電功能，可透過標配的2.3kW轉接器或選配的6.9kW轉接器為工具、電子設備或露營車供電。



外觀上，Ranger PHEV除了多一組充電埠外，乍看下與燃油車型一樣，不過首發版的Ranger PHEV Stormtrak則具有新款18吋輪圈、蜂巢式水箱護罩、專屬車身彩貼與PHEV字樣，另外也提供專屬Chill Grey車色，並標配矩陣式LED頭燈與後車斗的空間管理套件。

車內則具有8吋數位儀表、12吋中控螢幕與360°環景影像系統，配備B&O音響（10支揚聲器）等，不過正式售價則尚未公布。

▲Ranger PHEV車內採8吋數位儀表、12吋中控螢幕與360°環景影像系統，配備B&O音響。