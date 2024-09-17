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1817匹超狂美式手排超跑！Hennessey Venom F5-M加速破400KM僅20秒

圖文／7Car 小七車觀點

美國改裝大廠 Hennessey Performance Engineering (HPE) 旗下跑車系列作品 Venom F5 車系再度迎來全新成員 Venom F5-M，車名後方的 M 字母代表其配備手排變速箱。

▲Hennessey Venom F5-M 新登場。

Hennessey Venom F5 最早於 2017 SEMA SHOW 展覽上登場，不過在 2020 年正式推出量產版並開始計畫量產，原廠規劃產能約 24 輛，每台造價約210 萬美元起。Venom F5 採用 Hennessey 全新開發的獨立平台打造，其車身使用大量的碳纖維材質，使車身重量比過往的車種更輕 (僅約 1,360 公斤)，而兇猛的外觀除了帶來震撼的視覺之外，也更加注重空氣力學的表現，風阻係數僅有 0.33Cd，比起 Bugatti Chiron 的 0.38Cd 還更加低。

這次登場的 Venom F5-M 是基於敞篷車型打造，採用專屬的銀色烤漆與彩繪，可以看到車頭中央新增三色條彩繪，由黑色、橙色和銀色組成。而車尾則是取消過往大型 GT 後尾翼，改成與車身平行的定風翼，能夠提升高速行駛時的直線穩定性。

座艙內部同樣也是利用碳纖維複合材質進行打造，同時輔以 Alcantara 類麂皮材質搭配營造出十分熱血的氛圍。不過最大的亮點還是在於充滿機械感的球形排檔桿，其表面採用金屬材質，還有 Hennessey  的廠徽，整體質感來十分精緻。另外為了迎合全新的換檔機構，原本兩個圓形的空調出風口也由縱向變成橫向排列，車窗撥桿也換成新的造型。

動力表現上，採用一具鋁合金打造並名為 “Fury” 的 6.6L 雙渦輪增壓 V8 引擎，具有乾式油底殼結構，最大馬力達到 1,817hp，峰值扭力 1,617Nm，最高轉速可達 8,500rpm (F5 Mode)，0-300km/h 加速時間約 10 秒左右，0-400km/h 的加速時間更在 20 秒內。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：HennesseyF5-M超跑跑車手排.美式汽車新車敞篷

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