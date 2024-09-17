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賓利「史上動力最強四門房車」10／1登台！新Continental發表日確認

圖文／7Car 小七車觀點

Bentley 臺灣市場總代理永三汽車日前發出媒體邀請，將於 2024 年 10 月 1 日發表全新第四代 Continental GT Speed，承襲品牌雙門車系過往 21 年的輝煌成就，並挾帶有史以來最強大的引擎動力，而正式建議售價亦將於屆時公佈，本站 7Car<小七車觀點> 將於第一時間前往現場進行採訪報導，敬請關注！

擁有品牌史上最強引擎動力！　全新第四代 Bentley Continental GT Speed 將於 10/1 正式登臺

外觀方面，全新第四代 Continental GT Speed / GTC Speed 外觀上最大不同處，即為取消現行第三代車型的四圓燈設計，改採雙橢圓形燈組，並於內部加入貫穿式的 LED 日行燈橫跨於葉子板上，類似於 2021 年登場的 Bacalar 設計：尾燈部分也同樣換上更加細長的水滴型設計，而全車有著更加流線型的輪廓，預期可以增進整體的空氣力學性能。

擁有品牌史上最強引擎動力！　全新第四代 Bentley Continental GT Speed 將於 10/1 正式登臺

擁有品牌史上最強引擎動力！　全新第四代 Bentley Continental GT Speed 將於 10/1 正式登臺

內裝方面，採用與第三代車型相仿的雙色手工打造座艙，座椅採用菱格紋真皮搭配 Alcantara 材質構成，中控台配置 Bentley Rotating Display 旋轉式面板，飾板採用碳纖維設計，中央鞍座飾板採用深黑色處理，消費者也可選擇多款 open-pore 木質飾板。此外，還提供三種音響系統選擇，標準配置 10 隻功率為 650 瓦的揚聲器；而 Bang & Olufsen、16 隻功率為 1,500 瓦的揚聲器音響系統，則具有發光型揚聲器格柵。最後則是 Naim 18隻功率為 2,200 瓦的揚聲器音響系統，配備內建於前排座椅的主動低音換能器，並提供八種聲音模式。酬載機能部分，依舊採 4 人座設定，提供完善的行李廂標準置物容積表現。

擁有品牌史上最強引擎動力！　全新第四代 Bentley Continental GT Speed 將於 10/1 正式登臺

擁有品牌史上最強引擎動力！　全新第四代 Bentley Continental GT Speed 將於 10/1 正式登臺

動力性能上，搭載 4.0L 雙渦輪增壓 V8 引擎搭配 PHEV 油電動力，綜效輸出將可產出 782PS 的最大馬力與高達 1,000Nm 的峰值扭力，0-100km/h 加速僅約 3.2 秒即可完成，成為品牌公路量產車最強大的引擎。比起舊款的 W12 引擎出力還多出約 90PS 馬力，可說相當驚人。續航里程部分，原廠宣稱，第四代 Continental GT 純電續航力將可達 50 英里（80 公里），二氧化碳排放量（WLTP）低於 50 克/公里。同時透過原廠的調教，將保有原先燃油動力悅耳的聲浪表現，提供更豐富的駕駛樂趣。

擁有品牌史上最強引擎動力！　全新第四代 Bentley Continental GT Speed 將於 10/1 正式登臺

Continental GT 首次亮相於 2002 年，可謂品牌重獲新生的代表作，使 Bentley 從原先年銷量僅約 1,000 輛激增至超過 10,000 輛，重新定義了品牌的現代形象。第二代 Continental GT 於 2010 年正式登場，最初搭載 W12 引擎，並於 2012 年推出 4.0 升 V8 選項。第三代 Continental GT 於 2018 年正式問世，採用全新平台、新引擎、新懸吊系統、全新電氣化架構及全新的內外觀設計，為競爭激烈的豪華 GT 市場樹立了新標竿。

擁有品牌史上最強引擎動力！　全新第四代 Bentley Continental GT Speed 將於 10/1 正式登臺

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Bentley賓利ContinentalGTSpeedV8油電四門房車汽車新車

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