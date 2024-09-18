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「TOYOTA第2代油電跨界休旅」跑106公里不吃油！台灣舊款今年3月停售

▲第2代TOYOTA C-HR歐洲油耗表現亮眼，純電行駛可達106公里！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲第2代TOYOTA C-HR歐洲油耗表現亮眼，純電行駛可達106公里！（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

把重心放在歐洲市場發展的TOYOTA C-HR，於去年推出強勢的第2代大改款，採用與Prius相同的插電式油電系統，在特殊情況下，新C-HR可是擁有106公里的純電續航力，更擁有媲美電動車駕馭感受！

▲第2代TOYOTA C-HR歐洲油耗表現亮眼，純電行駛可達106公里！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲台灣TOYOTA第1代C-HR於今年3月下架。

TOYOTA C-HR問世比Corolla Cross還要早，算是豐田跨界休旅的開山始祖，台灣於2017年導入，搭載1.2升渦輪開價102萬起，無奈的是，因產品成本售價考量，台灣無緣導入歐洲正夯的第2代大改款，已經在今年3月下台一鞠躬。

▲第2代TOYOTA C-HR歐洲油耗表現亮眼，純電行駛可達106公里！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲第2代C-HR以出色的省油節能獲得歐洲市場青睞，還沒有里程焦慮。

台灣和泰已有Corolla Cross、RAV4等完整休旅陣容，加上後續新一代Prius登台，而歐洲販售的第2代C-HR正是採用新一代Prius相同的2.0升PHEV系統，因此讓第2代C-HR暫無導入台灣計劃。

歐規的第2代C-HR PHEV以2.0升自然進氣，搭配第5代油電技術與功率120kW的電動馬達，鋰電池容量為13.6kWh，繳出223匹馬力，更以106公里的純電續航力，能搭配6.6kW充電，約2.5小時能蓄電完成，近來在歐洲市場獲得不錯迴響。

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關鍵字：TOYOTAC-HR跨界SUV休旅車大改款第2代油電電動車RAV4

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