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小改款TOYOTA休旅神車＆福特Kuga現身！能源署8月油耗測試出爐

圖文／7Car 小七車觀點

經濟部能源署 9/12 公布 2024 年 8 月份燃油車油耗及電動車能耗測試結果，在國產車燃油車部分，可見到國瑞汽車送測小改款 Toyota Corolla Cross 車系的 3 款 1.8 升自然進氣汽油動力車型，及 5 款 1.8 升油電複合動力車型，其中純汽油動力車型在 NEDC 測試標準下擁有 14.2~14.3km/L 的能效測試值，而油電複合動力車型則繳出 23.1~23.5km/L 的能效測試表現。此外也可見到福特六和送測的小改款 Ford Kuga 車系，分為小客車認證及小客貨兩用車兩種認證，其中屬於小客車認證的動力配置計有 EcoBoost180 及 EcoBoost250 共 2 種，小客貨車則僅有 EcoBoost180 單一動力，在 NEDC 測試標準下擁有 14.6km/L 的能效數字。

▲小改款 Toyota Corolla Cross 車系的 1.8 升自然進氣汽油動力車型在 NEDC 測試標準下擁有 14.2~14.3km/L 的能效測試值，而 1.8 升油電複合動力車型則繳出 23.1~23.5km/L 的能效測試表現。

▲小改款 Ford Kuga 分為小客車認證及小客貨兩用車兩種認證，其中屬於小客車認證的動力配置計有 EcoBoost180 及 EcoBoost250 共 2 種，小客貨車則僅有 EcoBoost180 單一動力，在 NEDC 測試標準下擁有 14.6km/L 的能效數字。

進口燃油小客車方面，8 月份可見到小改款 Škoda Octavia 車系現身，而甫於 9 月 10 日上市的第二代大改款 Škoda Kodiaq 也完成測試，另有小改款的 Citroën Berlingo 送測，在跑車品牌部分則有 Aston Martin 的 Vantage，加上 Porsche 的 718 Spyder RS 及 Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé 完成測試。本月還可見到新年式的 Audi S8 及 Mercedes-AMG C 43 4MATIC Estate。

▲小改款 Škoda Octavia 送測 1.5 TSI eTEC 動力，在 NEDC 測試標準下，傾背車型擁有 18.6km/L 的能耗測試值，Combi 旅行車則為 18.5km/L。

▲全新第二代 Škoda Kodiaq 1.5 TSI eTEC 在 NEDC 測試標準下擁有 16.8km/L 的能耗測試值。

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▲小改款 Citroën Berlingo 送測 M 與 XL 兩種車型，在 NEDC 測試標準下分別擁有 19.9km/L 及 19.7km/L 的能耗測試值。

Audi S8

▲Audi S8 在 NEDC 測試標準下擁有 8.0km/L 的能耗測試值。

▲24/25 年式 Mercedes-AMG C 43 4MATIC Estate 在 NEDC 測試標準下擁有 10.2km/L 的能耗測試值。Aston Martin Vantage 在 WLTC 測試標準下擁有 9.1km/L 的能耗測試值。

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▲Porsche Cayenne E-Turbo Coupé 在 WLTC 測試標準下擁有 46.5km/L 的能耗測試值，選配 GT Package 則後則變為 33km/L。Porsche 718 Spyder RS 在 NEDC 測試標準下擁有 7.8km/L 的能耗測試值。

在進口燃油小貨車、小客貨兩用車及小客車 (非轎式、非旅行車) 部分，8 月份僅有和泰汽車送測的 Toyota Granvia 5 人座福祉車，其採用的 2.8 升直列 4 缸渦輪增壓柴油動力配置在 NEDC 測試標準下，擁有 9.04km/L 的市區能效，12.6km/L 的非市區能效，以及 11.0km/L 的能效測試值，能源效率為 3 級。

▲Toyota Granvia 5 人座福祉車在 NEDC 測試標準下的能效測試值為 11.0km/L。

電動車部分，8 月份可見到 Maserati GranTurismo Folgore 及 Tesla Model 3 Performance 兩款車型完成測試，同樣採用 WLTC 測試標準下，前者的續航里程為 453 公里，能效測試值為 4.7km/kWh，後者的續航里程為 568 公里，能效測試值為 6.4km/kWh。關於各品牌新車導入國內的最新消息，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤。

▲Tesla Model 3 Performance 在 WLTC 測試標準下的續航里程為 568 公里，能效測試值為 6.4km/kWh。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：TOYOTACorollaCross小改款Ford福特Kuga苦瓜休旅車汽車新車油耗經濟部能源署測試

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