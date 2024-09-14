MINI「電動性能3門掀背」曝光！258匹續航401公里、台灣明年見

▲MINI Cooper JCW E 3門電動性能掀背即將在秋季亮相，而最近大陸工信部文件也提前曝光其樣貌。（圖／翻攝自大陸工信部，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

在全新第5代MINI Cooper上市、並在去年9月推出MINI Cooper E、SE電動車後（報導請點此），最近更強悍的Cooper JCW E電動車也在大陸工信部文件曝光，預計近期就會上市，至於台灣市場則要等到明年1季末才有望導入。

從大陸工信部文件中可見，新MINI Cooper JCW E與原型車相差不多，採全封閉式水箱護罩、上頭也有JCW銘牌，前保桿2側則採Aircurtain垂直氣簾、搭配雙層的下氣壩造型，營造更好的空力效果，另外也具有運動化側裙與獨特造型的18吋輪圈。

▲MINI Cooper JCW E也有許多選配內容，包括雙色車頂、天窗、引擎蓋飾條等。



車尾則有專屬的後保桿造型、與車色同色烤漆後下擴散器，另外也鑲嵌JCW方格旗銘牌，並且從配件清單中也能看到提供全景天窗、雙色車頂、引擎蓋條紋等豐富選配內容。

大陸工信部文件中雖然並未確切公布電池容量、馬達配置，但新MINI Cooper JCW E將預料將採雙馬達、54.2kWh鋰電池，具有最大馬力258匹表現，遠高於Cooper E（184匹）、Cooper SE（218匹），同時車重也會來到1,670公斤，至於WLTP最大續航力則將落在401公里左右。

▲MINI Cooper JCW E預計要到明年才會導入台灣市場，該車將具有258匹馬力、約401公里續航力。