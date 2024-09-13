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BMW推出「M5最強旅行車」性能套件！碳纖維好料滿滿、視覺更兇猛

▲BMW M5 Touring推M性能套件。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW針對M5 Touring推出M Performance Parts性能套件，不過尚未公布售價。（圖／翻攝自BMW，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

隨著BMW M5 Touring性能旅行車上市後（報導請點此），BMW原廠近日也推出M Performance Parts性能套件，並且多為碳纖維材質，準備好讓車主們放入升級清單，不過正式售價則尚未公布。

針對M5 Touring推出的M Performance Parts性能套件，包括碳纖維後下擴散器、碳纖維前下擾流，其中碳纖維後下擴散器採雙層設計、外型更張狂，並可搭配鈦合金或碳纖維材質的尾飾管，讓M5旅行車增添更濃厚的侵略氣息。

▲BMW M5 Touring推M性能套件。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW M5 Touring推M性能套件。（圖／翻攝自BMW）

▲M5 Touring升級套件包括專屬彩貼、碳纖維前下擾流／後下擴散器、後擋風玻璃飾板等，其中後下擴散器造型更具侵略感。

除了車尾部分，車頭也提供碳纖維前下擾流，雖然較其他M2、M3、M4的造型收斂一些，但在搭配碳纖維後視鏡蓋、碳纖維側裙、碳纖維油箱蓋與M Performance專屬彩貼下，也讓這台熱血旅行車更吸睛。

新M5 Touring與M5房車同樣採V8 PHEV高性能油電動力，以4.4升V8雙渦輪引擎結合電動馬達、14.8kWh電池組成，搭配8速M Steptronic變速箱下具有綜效馬力717匹／102公斤米扭力，車重達2,508公斤、0-100km／h加速3.5秒，僅比M5房車慢0.1秒。

▲BMW M5 Touring推M性能套件。（圖／翻攝自BMW）

▲M5 Touring搭載4.4升V8 PHEV油電動力，具有綜效馬力717匹／102公斤米扭力。

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關鍵字：汽車BMWM5Touring旅行車性能M Performance升級套件碳纖維油電V8

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