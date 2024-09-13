斥資1.2億、坐擁機場美景！Volvo全新台北濱江展示暨服務中心啟用

▲Volvo台北濱江全新展示暨服務中心今（13）日正式落成啟用，坐擁松山機場首排地景，同時也是Volvo全台首座高樓層全空調服務廠房。（圖／翻攝自Volvo，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

Volvo國際富豪與匯勝汽車自2021年進軍中南部豪華市場，先後於嘉義、台南、宜蘭啟用4座Volvo全功能展示暨服務中心後，今（13）日也正式啟用台北濱江展示暨服務中心，新據點獨享松山機場首排地景、坐擁機場跑道景觀，並可完整體驗Volvo全車系陣容車款。

▲Volvo台北濱江全新展示暨服務中心斥資1.2億打造、可展示10台以上新車，提供舒適的客戶休憩區。



Volvo台北濱江展示暨服務中心斥資1.2億打造，共有地上5層、地下3層，具有250坪內部展示空間，可陳列10台以上車款，另外也規劃客休區、原廠精品配件展示區。Volvo濱江據點還能一覽松山機場跑道景觀、101大樓，並提供瑞典FIKA咖啡餐點、顧客租借單車服務，讓顧客在愛車保養時能暢遊河濱公園。

Volvo台北濱江服務廠也具有原廠規格維修設備，共有9個專屬工位、進口雙柱頂高機、Hunter高階4輪定位機、JohnBean全自動拆胎機／輪胎平衡等設備，並引進英國Autoglym頂級汽車美容專業服務，也是全台首座高樓層全空調服務廠房，提供顧客舒適的賞車、保養體驗。

▲服務廠皆具有高規格設備，另外也引進英國Autoglym頂級汽車美容專業服務。

【VOLVO 全新台北濱江展示暨服務中心】

地址：台北市中山區濱江街209號

營業時間：

服務中心：周一至周六：08:30-17:30 / 周日：休息

展示中心：周一 至 周六：08:30-21:00 / 周日：09:00-21:00電話：02-2501-3618