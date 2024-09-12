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Lucid「全新入門電動中型休旅車」將登場！對手鎖定特斯拉Model Y

圖文／7Car 小七車觀點

美國純電車廠 Lucid Motors 於去年首度帶來品牌首款純電休旅 Gravity 車系後，近日再度釋出另一款更加入門的中型休旅車預告，其將基於全新中型平台打造，最快將於 2026 年投入量產，起價預期低於 5 萬美元。

▲Lucid 公開品牌全新中型休旅車預告圖。

目前 Lucid Motors 官方尚未透露太多訊息，但從官方公開的預告圖來看，可以觀察到這款全新中型休旅車擁有一般電動車常見的姿態，具備較為流線化的車頂線條，以及厚實的葉子板造型，同時還可以看到前艙蓋擁有強調空氣力學的線條設計，另外在車頭部分還可以看到可發光的 LUCID 的英文字母。Lucid Motors 他們計劃在 2026 年底投入量產，市場起價將低於 5 萬美元，主要對手自然是瞄準 Tesla Model Y。

Lucid 首席執行長 Peter Rawlinson 在今年初時曾經透露這款新車的尺碼將和同樣是新創電動車品牌 Rivian 所推出的 R2 相當美，並指出新車將在阿拉伯工廠量產，據了解其工廠已經在為生產新車做好準備。

除了公布新車的預告圖片之外，Lucid Motors 還宣布了目前正在開發的下一代 Atlas 驅動系統的計劃，將為品牌旗下中型車款提供動力。官方表示整體驅動系統的體積經過小型化設計，且保有優異的效率表現，不僅有助於降低成本，還可以保持市場競爭力。透過專屬的軟體調校，包括扭力分配、循跡系統控制和電池管理，可以充分發揮先進驅動系統的潛力。除此之外，Lucid Motors 也表示去年推出的 Gravity 將在 2025 年導入 NACS 規格充電埠，大幅提升充電的便利性。

▲Lucid Gravity

▲Lucid Air。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：LucidEarth電動車休旅車汽車新車電動

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