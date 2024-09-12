福斯「全新7人座休旅」10／10亮相！2款油電動力、全球戰略車定位

▲影片來源：Volkswagen



記者林鼎智／綜合報導

在8月於大陸工信部文件曝光後（報導請點此），福斯（Volkswagen）也釋出「新7人座休旅」Tayron預告，該車將取代歐規的Tiguan Allspace（同時也是美規版本的Tiguan），並確定在10／10正式亮相。

新Tayron比原本Tiguan Allspace更長、更寬，原廠將其定位在Tiguan與Touareg之間，預料歐規車型也會與大陸Tayron L看齊，具有4,686mm車長，搭載MQB Evo平台；外觀則換上蚌式引擎蓋設計、大面積下氣壩及橫貫式頭尾燈條，另外也有可發光的廠徽識別，相較過往Tiguan Allspace又更精緻些；更重要的是，歐規Tayron也意味著該車不再僅限大陸獨享，將以全球戰略車款定位外銷其他市場。

▲福斯釋出歐規Tayron 7人座休旅預告，該車將取代Tiguan Allspace、確定於10／10正式亮相。（圖／翻攝自Volkswagen）

動力上，不同於大陸Tayron L採1.5升渦輪、2.0升渦輪動力，歐規Tayron將採2.0升渦輪+輕油電或2.0升PHEV插電式油電動力，後者將搭配19.7kWh電池，最大馬力達272匹、最大純電續航里程可達100公里，其他詳細規格還需等10／10揭曉。

▲歐規Tayron外觀將與大陸Tayron L相似，不過動力則會以輕油電、PHEV插電式油電為主，圖為陸規Tayron L。（圖／翻攝自大陸工信部）