「TOYOTA旗艦休旅」空間變更大更威風！Century長軸版將問世

▲TOYOTA Century休旅將推出空間更優長軸款！（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

鎖定金字塔大老闆的TOYOTA Century休旅，引起大陸、全球不少富豪搶購，近來有消息傳出，為了進一步發揮TOYOTA Century豪華氣勢，原廠計劃推出空間更優的長軸款！

▲TOYOTA全新Century在大陸訂單踴躍，甚至傳出必須加價才能提前交車。

於去年9月問世的TOYOTA全新Century休旅，入手門檻高達新台幣560萬以上，日前會長豐田章男才透露Century將有GRMN性能版計劃，如今還有消息指出，Century也將會有長軸款。

▲長軸款Century車長、軸距將有所增加，為視覺、空間帶來更好的發展。

TOYOTA Century會推出長軸款消息並不讓人意外，尤其更能在大陸帶來另一波買氣，長軸Century預計會比標準款車長增加來到5,445mm，軸距則會多了220mm來到3,250mm，除了擁有更好的車室空間，透過尺碼增加能讓外觀展現更強的氣勢。

TOYOTA Century採用3.5升PHEV插電式油電系統，長軸款預計維持相同配置，目前TOYOTA Century已在日本、大陸等市場陸續上市，至於台灣市場日前曾有TOYOTA Century註冊相關資訊，但官方仍無進一步公開導入規劃。