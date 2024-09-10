「新TOYOTA Corolla測試車」現身！1.6升渦輪將導入全新8速自排

▲國外捕獲到神秘的TOYOTA GR Corolla測試車。（圖／翻攝自《Carscoops》）

記者徐煜展／綜合報導

自2022年初登場的TOYOTA GR Corolla性能鋼砲，近來在歐洲被捕獲到神秘兮兮的輕度偽裝測試車，該車很有可能是GR Corolla為下一次改款作準備，但也排不除將是1款新的特仕車！

▲TOYOTA GR Corolla預期將藉由小改款推出全新的8速自排。

日前TOYOTA GR Yaris已推出小改款，台灣則預計在今年第4季導入，而大一號的GR Corolla似乎也開始籌備小改款更新，近來神秘的測試車似乎就在暗示離改款不遠了！

該GR Corolla測試車僅針對車頭進行輕度偽裝，能大致看出前方進氣孔面積獲得放大，有效為GR Corolla展現更強的攻擊氣勢，依照GR Yaris改款動向來看，若真的是GR Corolla小改款，預期會維持1.6升3缸渦輪，而亮點就是將導入全新的8速自排變速箱。

▲車尾僅把GR銘牌偽裝起來。

小改款TOYOTA GR Yaris將原本的1.6升渦輪引擎，把輸出調漲32匹馬力、3.1公斤扭力來到304匹馬力、40.8公斤米扭力，改款新GR Corolla相信將擁有比GR Yaris更強勁的動力，除了6速手排，最令人期待的8速自排變速箱，將會更多性能車迷帶來不一樣的選擇。